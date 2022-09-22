Редкая урожайность. В Краснодарском крае собрали уникальные сорта орехов

Ореховый питомник, уникальный для России по количеству редких сортов и технологии получения урожая, открыли в станице Старомышастовской Динского района Краснодарского края. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Научно-производственное объединение по орехоплодным культурам Ноосфера», реализующего проект, Дмитрий Снытко.

Компания создала уникальный для страны и края питомник. Площадь питомника 5,6 га. Там собраны редкие сорта кубанской и мировой селекции — более 20 видов (только) фундука, также посеяны редкие сорта грецкого ореха, рассказал Снытко.

Соглашение о создании питомника было подписано в прошлом году на Международном инвестфоруме «Сочи-2016», сообщает ТАСС.

Объем инвестиций в проект составляет 1 млрд руб. Планируется создать в ходе реализации проекта порядка 100 рабочих мест.

По словам Снытко, через четыре-пять лет после открытия питомника компания планирует разбить в Динском районе ореховый сад на площади 1 тыс. га и еще через четыре года получить первый промышленный урожай.

Объем производства при первом урожае составит ориентировочно 3 тыс. тонн, прирастая ежегодно в 1,5 раза за счет результатов научной работы и роста площади посевов. После начала реализации проекта на большой земле площадь (посевов) будет ежегодно прирастать примерно на 1 тысячу гектаров, отметил руководитель компании.

Он уточнил, что продукция предприятия будет поставляться во все регионы России, а также в европейские страны. Планируются так же поставки в Европу, так как по Европе идет нехватка орехов, в объеме (около) 200 тысяч тонн (ежегодно), рассказал Дмитрий Снытко.

XV Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» прошел с 29 сентября по 2 октября. Краснодарский край вместе с Росконгрессом выступил соорганизатором форума. Регион представил на мероприятии порядка 400 инвестпредложений, заключилв 250 соглашений, планируемый объем инвестиций в экономику региона составил 761 млрд руб.

Как сообщил журналистам вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, площадь насаждений орехоплодных культур в Краснодарском крае через пять лет может вырасти с 2 тысяч до 10 тысяч гектаров.

По данным регионального Минсельхоза, площадь земель, занятых под орехоплодный культуры, на сегодняшний день составляет 2 тысячи гектаров. Посадки расположены в Сочи и Туапсинском районе.