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Регионы > Краснодар

150 миллионов. Пострадавшим от ветра и града на Кубани выплатят компенсации

03 июля, 14:49
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Компенсации получат все кубанцы, которые понесли ущерб от ураганного ветра и града в минувшие выходные, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

В субботу и воскресенье несколько районов края пострадали от сильного ветра и града. В Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах повреждены порядка 2000 домов, более десяти социально значимых объектов, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы администрации региона, в населенных пунктах полностью восстановлено электро- и газоснабжение, от упавших деревьев расчищены дороги, на местах комиссии проводят оценку причиненного ущерба.

Во вторник Кондратьев встретился с жителями станицы Новокорсунской, которые обратились к нему с просьбами о помощи.

«Пострадавшие от града попросили помощи… Местной власти сейчас непросто, но это не повод для волнения. Повторю: компенсации получат ВСЕ, деньги взяты из резервного фонда и выделены впервые», — написал Кондратьев в своём Twitter.

Как сообщается на сайте администрации региона, по поручению губернатора из краевого бюджета выделено порядка 150 миллионов рублей на компенсации пострадавшим в результате ЧС.

Автор

Олег Корин

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