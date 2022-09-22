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Регионы > Краснодар

Путь эксперимента. С 16 июля на Кубани вводится курортный сбор 10 рублей за сутки

12 июля, 19:57
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Крупнейший туристический регион страны — Краснодарский край — присоединяется к эксперименту по введению курортного сбора с 16 июля, сразу же после окончания в России чемпионата мира по футболу. С этого дня туристы будут за каждые сутки пребывания в крае платить 10 рублей. Кубань вступает на путь эксперимента, опираясь на опыт Ставрополья и Алтайского края, которые ввели сбор в мае 2018 года — за два месяца в этих регионах удалось собрать более 40 млн рублей, которые пойдут на развитие курортной инфраструктуры.

Закон о проведении пятилетнего эксперимента по введению курортного сбора принят в 2017 году. Многие регионы, принимающие сотни тысяч туристов в год, были готовы присоединиться к эксперименту, но право введения сбора пока дано четырем — Алтайскому, Краснодарскому, Ставропольскому краям и Крыму, передает ТАСС. Крым, не успевший технически подготовиться к нововведениям, взял тайм-аут до мая 2019 года. Два региона — Ставрополье и Алтайский край, уже два месяца находятся в режиме эксперимента.

В Краснодарском крае эксперимент также планировали начать с 1 мая, однако в связи с чемпионатом мира по футболу, матчи которого принимал Сочи, старт перенесли на 16 июля. Ежедневная сумма сбора здесь составит 10 рублей, взимать его будут в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также в четырех курортных поселениях Туапсинского района.

«Сочи готов на 100%, сейчас завершаем кампанию по формированию реестра операторов. У нас почти на 60% реестр заполнен, планируем к 16 июля сформировать его. И с 16-го числа благополучно начинаем взимать курортный сбор», — рассказал ТАСС начальник городского управления курортов и рекреационных ресурсов Сергей Доморат.

В краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия ТАСС сообщили, что в течение нескольких месяцев в регионе проводились выездные семинары для представителей муниципальных администраций и турбизнеса, в общей сложности в них приняли участие свыше 700 человек. Список объектов, на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание и благоустройство которых будут направлены средства курортного сбора, пока определяется.

Представители власти и отельеры Краснодарского края перед началом эксперимента отправились на Ставрополье, чтобы учесть возникающие нюансы на опыте соседей. «Понятно, что пока мы не столкнемся с этой работой, мы не увидим каких-то моментов, которые не учли. Но есть моменты технического характера, больше даже связанные с бухгалтерской деятельностью санаторно-курортных организаций», — пояснил Доморат.

Если бы курортный сбор в размере 10 рублей в регионе начали взимать с 1 мая, то, согласно прогнозам, города-участники эксперимента получили бы суммарно около 270 млн рублей. При этом власти отмечали, что курортный сбор собирается только с постояльцев официально зарегистрированных отелей и гостиниц, а работающие нелегально предприниматели операторами курортного сбора не являются. Для решения вопроса представители администрации предлагали ввести в России категорию «меблированные комнаты».

В Алтайском крае, где эксперимент задействован только на курорте Белокуриха, сбор составляет 30 рублей в сутки с человека. В городах-курортах Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) взяли максимально разрешенную планку — 50 рублей с человека.
Платить нужно не всем: регионы освободили от уплаты сбора льготные категории граждан, в Краснодарском крае к их числу добавили зарегистрированных в регионе жителей. На сайте Минкавказа есть специальный раздел, на котором жители страны могут ознакомиться с перечнем льгот. Оплатить курортный сбор можно на месте — наличными или банковской картой. В Ставропольском крае допускается уплата в любой момент до выезда, на Кубани — в день заезда.

В Минкавказе России, федеральном органе, ответственном за проведение эксперимента по внедрению курортного сбора, сообщили, что прорабатывается вопрос о возможности оплаты курортного сбора авансом при бронировании и оплате путевок.

Участники отмечают, что именно режим эксперимента позволяет отрегулировать механизм курортного сбора. Основные опасения высказывались по поводу нелегальной аренды жилья в городах-курортах, отказа от уплаты сбора, и функционирования программного обеспечения.

«В первый месяц были сложности, и сейчас время от времени возникают проблемы, связанные с программным обеспечением, это отмечают в ряде санаториев. Специалисты обещают, что система будет отлажена в ближайшее время», — сообщили ТАСС в «Курортном управлении (холдинг) г. Кисловодска», в чьем ведении находятся несколько десятков здравниц на Кавминводах.

В Минкавказе России обращают внимание граждан на то, что, выбирая частный сектор, они подвергают себя определенному риску, потому что такие места размещения не отвечают за безопасность отдыхающих во время пребывания.

Еще один нюанс — отказ от уплаты курортного сбора. Принципиальных неплательщиков оказалось немного, но часто люди забывают документы, удостоверяющие принадлежность к льготным категориям. На Алтае, по оценкам Надежды Чувашовой, и. о. гендиректора одного из крупнейших в Белокурихе санаториев «Россия», в мае платить сбор не хотели порядка 10-12% туристов, в июне здесь фиксируют только единичные случаи. Пока в регионе составляют на неплательщиков протоколы без последствий.

«Этот вопрос еще не успели подготовить — мы его прорабатываем, и это позволяет эксперименту плавно войти в стадию реализации. А не так, что мы еще ни одной скамейки не заменили (за счет курортного сбора), а уже штрафуем», — рассказал ТАСС глава Белокурихи Константин Базаров.

На Ставрополье юридические вопросы были отрегулированы заранее, для неплательщиков предусмотрены штрафы.

«Случаи отказа от уплаты есть, но они, конечно, не массовые. Плательщиками сбора за два месяца стали более 72 тыс. человек, не заплатили сбор порядка 3%, возбуждено 74 административных дела», — пояснила замминистра Елена Шконда.

Собранные средств будут направляться исключительно на благоустройство курортной инфраструктуры. Например, в Железноводске планируют вложить около 26 млн рублей от средств курортного сбора в ремонт Лермонтовского терренкура вокруг горы Железной в Железноводске.

В Белокурихе за два месяца удалось собрать порядка 4 млн рублей. Как сообщил журналистам врио начальника управления региона по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров, средства направят, в первую очередь, на благоустройство городских лесов и берегов речки Белокурихи, в перспективе предполагается улучшить освещение курортной зоны.

На Ставрополье показать первые изменения в городах планируют уже в этом году. Прогноз — собрать 181 млн рублей за восемь месяцев эксперимента, эти деньги в начале года были заложены в бюджетах городов-курортов, определены конкретные объекты для реконструкции — парки, скверы, терренкуры. «За два месяца поступило 37,6 млн рублей от курортного сбора, это соответствует прогнозным ожиданиям», — отметила заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Елена Шконда.

По данным Минкавказа России, необходимость уплаты сбора не отпугнула туристов: например, в Ставропольском крае, где стартовал эксперимент, за полгода турпоток увеличился на 5%.

В июле 2017 года Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие — 100 рублей.

Законом определены льготные категории граждан, освобождающиеся от уплаты сбора, таких категорий более 20. Кроме того, регионам дается право определять условия проведения эксперимента на своих территориях. Они могут обнулить ставку курортного сбора, отложить начало проведения эксперимента или расширять список льготных категорий.

Автор

Олег Корин

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