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Регионы > Краснодар

Гигантские размеры. День флага отметили массовой зарядкой и автопробегами на юге России

22 августа, 18:54
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22 августа. День Государственного флага России отмечают в среду в городах Южного федерального округа. В частности, в Симферополе развернули флаг длиной 28 м, в Севастополе — 50-метровый флаг, в Майкопе молодежь в одежде цветов российского триколора организовала массовую зарядку, передает ТАСС.

Пятидесятиметровый флаг России развернули на Историческом бульваре в Севастополе. В акции приняли участие около 500 человек, среди них представители власти, войска севастопольского гарнизона, ветераны.

«Во все эпохи флаг России олицетворял собой могущество и величие отечества, единство нашего многонационального народа. Сегодняшняя акция очень знаковая для города. На лицах у людей улыбки, это проявление чувства единства», — сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Самый большой на территории Республики Крым флаг развернули на центральной площади Симферополя.

«В День Государственного флага России мы решили развернуть российский флаг в Симферополе как символ единения со всеми народами, населяющими нашу большую страну. На сегодня это самый большой флаг России, развернутый на территории Крыма», — сообщила журналистам одна из организаторов акции Алла Мирошниченко.

Размеры флага составляют 28 м в длину и 16 м в ширину, масса полотнища достигает 100 кг.

По улицам Симферополя также прошел автопробег, организованный Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). В нем приняли участие более 10 автомобилей, которые были украшены российскими флагами.

В Адыгее праздник отметили флешмобом «Мегазарядка в стиле триколор». В центральном парке культуры и отдыха Майкопа около 100 юношей и девушек в одежде цветов российского флага стали участниками получасовой разминки под танцевальную музыку, к акции могли присоединиться все желающие. Затем участники вместе с участниками военно-патриотического клуба «Вертикаль» растянули на склоне парка, ведущего к открытому бассейну города, большое полотнище российского триколора.

День российского флага, как и День адыгейского флага, молодежь под контролем полиции по традиции отмечает автопробегами. Украшенные флагами России и Адыгеи колонны машин, сигналя, проехали по Майкопу.

«Флаг России неизменно сопровождает нас в важнейших событиях в жизни России, пробуждает в нас гордость за Родину, за достижения наших соотечественников в самых разных сферах. Это было хорошо ощутимо недавно в период проведения чемпионата мира по футболу, когда победы нашей сборной вызывали массу позитивных эмоций у россиян и все мы испытывали неповторимые чувства, когда на стадионе звучал гимн Российской Федерации и было развернуто полотнище государственного флага нашей страны», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, чьи слова привела его пресс-служба.

В Сочи День российского флага отметили праздничным шествием. Символ России пронесли по главной пешеходной улице города-курорта — Навагинской. Основным местом празднования стала площадь Флага, где выступили местные творческие коллективы.

«Наш флаг объединяет всех россиян вне зависимости от национальности и вероисповедания. Под этим флагом наш город вместе со всей страной подарил миру зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, Всемирные хоровые игры, 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, чемпионат мира по футболу», — сказал на празднике глава города Сочи Анатолий Пахомов.

В Краснодаре флаг размером 10 на 15 м по главной площади города пронесли казаки почетного караула Кубанского казачьего войска, затем его под звуки гимна Росси подняли на флагштоке. В Ростове-на-Дону в городском парке имени М. Горького вечером состоится концерт с участием казачьих и национальных творческих коллективов, также здесь представят 50-метровое полотнище флага. С вечера вторника фасад стадиона «Ростов-Арена», построенного к чемпионату мира по футболу, подсвечен в цвета флага, такая же подсветка включена на телебашне Ростовского телецентра.

В Волгограде основные торжества пройдут вечером. Музыкальный площадкой станет амфитеатр в новом парке Победы, открытом напротив стадиона «Волгоград-Арена» накануне чемпионата мира по футболу. В парке выступит духовой оркестр.

Праздничными шествиями с российскими триколорами, концертами, квестами и флешмобами также отмечают День флага в Астрахани, Элисте, Новороссийске и других городах Юга России.

Автор

Олег Корин

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