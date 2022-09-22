Распределение знаний. Кубань готовится к 1 сентября на 1,5 млрд рублей

Все школы Краснодарского края готовы к приему детей 1 сентября, власти региона направили более 1,5 миллиарда рублей на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Все школы Кубани готовы к приему детей 1 сентября. В целом на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году направлено более 1,5 миллиарда рублей – речь идет и о школах, и детских садах. Прежде всего, деньги потрачены на ремонт зданий, приобретение школьных автобусов и учебников. Часть средств пошли на мероприятия по обеспечению безопасности», — пояснил Кондратьев.

Глава региона добавил, что учащиеся края на 100% обеспечены учебниками – на эти цели выделено более 673,8 миллиона рублей, закуплено более 1,5 миллиона учебников, передает РИА Новости. Кроме того, около 300 миллионов рублей муниципалитеты направили на обновление парка школьных автобусов, еще более 250 миллионов рублей добавил край. По данным краевых властей, города и районы получат в учебном году более 220 новых автобусов.

Как отметил губернатор, около 70 миллионов рублей распределены 16 школам в девяти муниципалитетах на проведение капитального ремонта, в результате чего в течение года будет создано порядка 1,5 тысячи новых мест. Кроме того, в 35 школах капитально отремонтируют спортивные залы, 25 из них расположены в сельской местности — на эти цели направлено более 75 миллионов рублей.

«Особое внимание при подготовке школ к учебному году уделялось мерам противопожарной безопасности. Все образовательные учреждения оснащены пожарными сигнализациями, тревожными кнопками», — подчеркнул Кондратьев.

Губернатор добавил, что 1 сентября власти региона откроют пять новых школ, будет создано 3,75 тысячи мест. В Краснодаре заработают две школы: на тысячу и 1,55 тысячи мест, в Сочи в поселке Совет-Квадже, в Северском и Туапсинском районах откроются школы на 400 мест. Кроме того, в Туапсинском районе появится детский сад на 150 мест.