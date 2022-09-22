Рейтинг курортов. Самый дешевый отдых этим летом был в Туапсе

Севастополь и Керчь возглавили пятерку некурортных морских городов России, где туристы отдыхали этим летом неделю и более.

Рейтинг составлен российским сервисом Tvil.ru по данным бронирования жилья с 1 июня по 31 августа 2018 года.

В топ-5 вошли два города в Крыму, два в Краснодарском крае и один в Ростовской области: Севастополь, Керчь, Новороссийск, Туапсе и Таганрог, сообщает «Российская газета». В этих портовых городах, по данным ресурса, туристы проживали от шести до 8,5 ночей и потратили на аренду жилья от 1,7 до 2,3 тысячи рублей в сутки.

При этом самое дорогое жилье в частном секторе оказалось в Севастополе — 2330 рублей в сутки, следом идут Таганрог, Новороссийск и Керчь, где за ночь просят 2190-2090 рублей. Самый дешевый отдых в Туапсе — 1660 рублей в сутки.