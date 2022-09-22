Недолгое тепло. Ливни и подтопления на Кубани сменило «бабье лето»

«Бабье лето» пришло на подтопленную сильными ливнями Кубань, новых угроз подтопления нет, сообщил руководитель Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь.

«Мы ожидаем на территории края улучшение погодных условий. Начинает действовать антициклон, что означает чистое небо и отсутствие осадков. Можно сказать, что на Кубань пришло “бабье лето”.

На Кубани сегодня максимальную температуру по краю мы ждем до плюс 22 градусов, на основной территории — плюс 15-20 градусов, может быть и потеплее — до плюс 20-23 градусов«, — сказал он.

По словам синоптика, осадки вероятны от слабых до умеренных в горных районах края, но «каких-то серьезных проблем мы не ожидаем», передает ТАСС.

«Остается напряженной ситуация на реке Лабе. По верховьям реки Кубани и Лабы вода будет добегать, количество осадков было большое, но не такое катастрофическое, как в районе Туапсе. Повышенные уровни мы ждать будем по Лабе, Кубани, это нормальное явление, в настоящее время нет опасности подтоплений», — добавил он.

Андрей Бондарь уточнил, что «бабье лето» продлится недолго — начиная с середины следующей недели «ожидается очередной холодный фронтальный раздел, на котором также будут небольшие осадки и понижение температуры на три-пять градусов по краю, в целом же будет плюс 13-18 градусов».