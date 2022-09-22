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Регионы > Краснодар

Единовременная помощь. Пострадавшим от непогоды на Кубани выплатили более 345 млн рублей

06 ноября, 16:51
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Более 5,3 тыс. человек, лишившихся имущества из-за непогоды на юге Краснодарского края, получили выплаты на общую сумму свыше 345 млн рублей, сообщается во вторник на сайте краевой администрации.

«По последним данным, единовременную материальную помощь и компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества получили 5330 пострадавших на общую сумму 345 млн 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о выплатах жителям Сочи, Туапсинского и Апшеронского районов, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что всего в краевом бюджете зарезервирован 1 млрд рублей на выплаты пострадавшим.

В Краснодарском крае в результате ливней на прошлой неделе было подтоплено около 30 населенных пунктов, из-за поврежденных автодорог и железнодорожных путей прерывалось транспортное сообщение, было подтоплено более 2,5 тыс. домовладений, в которых проживают более 7,3 тыс. человек. Пострадали порядка 700 человек, более 100 из них — дети, погибли шесть человек, еще двое пропали без вести. В регионе продолжает действовать режим ЧС.

Автор

Олег Корин

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