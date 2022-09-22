Личный экспресс. Для красноярского инвалида создали персональный лифт из окна квартиры

Студенты Сибирского федерального университета (СФУ) создали для красноярского инвалида-колясочника персональный лифт, позволяющий ему самостоятельно попасть на улицу из окна квартиры.

Через друзей за помощью к заместителю директора Центра автомотоспорта СФУ Андрею Китаеву обратился инвалид Александр Ткачев, который уже 20 лет прикован к инвалидному креслу и не может без посторонней помощи выходить на улицу. Ему был необходим специальный лифт, позволяющий входить в квартиру на первом этаже через окно, минуя лестницу. На разработку проекта команде потребовался месяц. Воплощение его в жизнь заняло еще две недели, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что подобную конструкцию можно адаптировать для квартир на втором-пятом этажах.

Лифт состоит из площадки, которая поднимается и опускается при помощи лебедки. По словам Китаева, инвалид получил разрешение в ЖЭК, чтобы переделать окно на кухне в «своеобразную» дверь.

Оборудовали небольшое неотапливаемое помещение, своего рода шлюз, и он теперь попадает на улицу за две-три минуты. Раньше Ткачев был вынужден просить помощи у соседей, чтобы спуститься или подняться по лестничному пролету в подъезде, иногда ожидание длилось часами, рассказал Китаев.

По словам инвалида, такой подъемник удобнее пандуса. Он впервые поднялся сам и достиг уровня окна. Это было просто, отмечает Ткачев.