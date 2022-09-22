Новая обработка. Красноярские ученые в разы увеличили плотность стали

Благодаря применению лазерной обработки поверхности и наноматериалов, ученым их Красноярского научного центра (КНЦ) СО РАН, совместно с коллегами из Национального исследовательского университета «МЭИ» и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, удалось значительно повысить прочность стали.

Как рассказали в пресс-службе сибирского научного центра, износостойкость материала, по сравнению с показателями стандартной технической стали, в среднем повышается в пять раз, а максимальный эффект упрочнения — до восьми раз. Коэффициент трения в условиях сухого контакта поверхностей в случае усовершенствованного металла оказался на 20-30 процентов ниже, чем у необработанных образцов, сообщает «Российская газета».

Для того чтобы улучшить прочность стали в промышленности широко применяется технология легирования. Ученые предлагают повысить эффективность этого процесса за счет применения таких наноуглеродных материалов, как фуллерен, графен или наноуглеродные трубки, а также лазера для обработки поверхности.

Твердость и износостойкость сталей, особенно содержащих соединения углерода, азота или бора, значительно улучшаются после лазерной обработки. Кроме того, лазерное нагревание не вызывает деформации продуктов, что сокращает технологический процесс, поскольку нет необходимости в дополнительной обработке металлических изделий, подчеркивает научный сотрудник Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» Александр Елецкий.