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Регионы > Красноярск

Выбросы в атмосферу. Более 100 млрд рублей выделят на экологические проблемы Красноярска и Норильска

18 июня, 15:39
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Более 100 млрд рублей будет выделено в течение пяти лет на решение экологических проблем Красноярска и Норильска (Красноярский край). Средства на эти цели выделят как федеральные, так и региональные власти, сообщил в воскресенье на форуме краевого отделения «Единой России» врио губернатора края Александр Усс.

«Важнейшей задачей для нас станет изменение к лучшему состояния окружающей среды. Как известно, этой весной решение экологических проблем Красноярска и Норильска отнесено к числу национальных проектов. В ближайшее время это будет закреплено в комплексном плане федеральных и региональных органов власти. По предварительным подсчетам на эти цели в ближайшие пять лет будет выделено не менее 100 млрд рублей», — рассказал Усс.

По его словам, эти средства будут направлены не только на решение проблем выбросов в атмосферу, но и утилизации мусора, создание новых парков, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны совместно с кабинетом министров Красноярского края и всеми заинтересованными сторонами сформировать план мероприятий по улучшению экологической обстановки в Красноярске.
Красноярск — промышленный город, источником смога в котором становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Норильск по итогам госдоклада Минприроды России 2016 года вошел в тройку лидеров по объемам производимых в атмосферу выбросов.

В 2016 году «Норникель» закрыл устаревший никелевый завод в Норильске, работавший со времен Великой Отечественной войны. Сообщалось, что последние технологические этапы получения чистого никеля будут перенесены в Мурманскую область на Кольскую ГМК.

Закрытие завода сказалось на улучшении экологической ситуации в Норильске. До закрытия объем ежегодных выбросов в атмосферу составлял 380 тыс. т диоксида серы, который выделялся при плавке, на долю никелевого завода приходилось более 25% выбросов диоксида серы в городской черте.

Автор

Олег Корин

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