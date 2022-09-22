Синяя река. Жители Москвы стали свидетелями химической реакции вблизи Ботанического сада

Вода реки Каменки, протекающей на северо-востоке столицы, окрасилась в синий цвет. Эксперты уже заверили горожан, что это изменение не угрожает жизни и здоровью москвичей. Из реки уже были взяты пробы на изучение необычного феномена.

Изначально о том, что Каменка стала ярко-синей, сообщили очевидцы и пользователи соцсетей, которые выложили видео, снятое на территории Главного ботанический сада РАН им. Н. В. Цицина. Горожане предполагают, что река изменила цвет из-за химикатов, попавших в воду.

Каменка — одна из многочисленных рек столицы, частично заключенных в коллектор, передает ТАСС. Находится на северо-востоке Москвы. Река длиной в 7 километров начинается вблизи Савеловского направления Московской железной дороги, между станциями Тимирязевская и Окружная.

Каменка протекает в подземном коллекторе вдоль улицы Академика Комарова, затем — на поверхности по территории Главного ботанического сада РАН и ВВЦ, где образует каскад из пяти декоративных прудов.

В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды уже поспешили успокоить жителей Москвы. Сотрудники департамента взяли пробы, готовиться результат будет не менее недели, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе «Мосводостока» тем временем объявили, что сотрудникам организации удалось частично устранить синее пятно в Каменке. Выясняются причины загрязнения. Ничего критичного пока не обнаружено, запаха нет, объяснили в компании.