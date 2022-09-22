Столичные школьники теперь смогут пользоваться электронными браслетами. С сентября любое образовательное учреждение, где внедрена система «Проход и питание», имеет право заменить электронные карты учеников на силиконовые браслеты «Москвенок». Как сообщается на сайте столичной мэрии, с их помощью дети будут проходить в здание и покупать еду в столовой и буфете.

Браслет — полноценный аналог электронной карты школьника. Благодаря новому гаджету учащиеся смогут, как и с помощью карты, пользоваться различными услугами на территории учебного заведения: проходить в школу и оплачивать питание, не прибегая к использованию наличных денег.

Сейчас система «Проход и питание» действует почти в 3 тыс. зданий образовательных учреждений, сообщает ТАСС. Весной этого года пилотный проект, когда учащиеся использовали браслеты вместо электронных карт, опробовали в трех школах.

Браслет сделан из гипоаллергенного силикона с алюминиевой застежкой и представлен в 11 разных цветах. На нем изображен совенок — символ электронной карты школьника. Кроме этого, каждая образовательная организация сможет брендировать браслет своим логотипом.

Если ученик потеряет гаджет, его удастся восстановить. Браслеты будут готовиться по запросу от образовательных учреждений. Если школы решит не применять браслеты, то для прохода в здание и покупок в буфете школьники будут и дальше использовать сервисную электронную карту или социальную карту учащегося.