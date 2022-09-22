Последствия ветхости. Мосгордума приняла законопроект о допгарантиях при реновации

Депутаты Мосгордумы приняли во втором чтении законопроект о дополнительных гарантиях москвичам, чьи дома попадут в программу реновации, передает РИА Недвижимость. 34 депутата проголосовали за, 4 против. Ранее в среду депутаты Мосгордумы приняли этот законопроект в первом чтении.

До этого мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона, который содержит 12 дополнительных гарантий для жильцов домов, попавший в программу реновации. Проект был опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

С 28 по 30 апреля в Москве был проведен опрос ВЦИОМ, посвященный программе реновации жилья. Несмотря на ряд опасений, три четверти жителей предполагаемых районов реновации выступают за участие в программе, сообщается на сайте центра. Опрос затронул чуть более двух тысяч человек, при этом что общее число жителей столицы, попадающих под реновацию, составляет 1,6 миллиона человек. По телефону было опрошено 1200 жителей столицы старше 18 лет, еще 1000 жителей предполагаемых районов реновации были опрошены с помощью интервью по месту жительства.

Как выяснилось, о реновации слышали 97% горожан в целом и 98% непосредственно тех, кто живет в предполагаемых зонах действия программы. Большинство респондентов (61% опрошенных по всей Москве и 71% жителей предполагаемых зон реновации) называют программу актуальной и своевременной, однако основной целью инициаторов называют личное обогащение (37% и 25% соответственно), забота о людях (33% и 30% соответственно) располагается лишь на втором месте. Выгоду от реализации программы, по мнению респондентов, получит строительный бизнес (64% москвичей в целом и 50% жителей предполагаемых зон реновации) и только потом жители снесенных домов, которые переедут в новое жилье (39% и 41% соответственно).

Не поддерживают программу сноса пятиэтажек 16% москвичей в целом и 11% среди жителей предполагаемых зон реновации, а 12% и 10% соответственно пока не сформировали мнения на этот счет. Основными причинами своего неодобрения программы респонденты называют возможное ухудшение бытовых условий (48% горожан в целом и 54% жителей предполагаемых зон реновации), ухудшение условий жизни в районе (41% и 23% соответственно), непроработанность программы в целом (32% и 23% соответственно).

Несмотря на это, во ВЦИОМ заявляют, что среди москвичей в целом программу поддерживают 67%, а среди жителей предполагаемых зон реновации этот уровень составляет 75%. 51% горожан в целом и 61% жителей предполагаемых зон реновации отмечают необходимость замены пятиэтажек из-за их ветхости, 30% и 34% заявляют о низком уровне комфорта в пятиэтажках, а 41% и 31% соответственно надеются на улучшение жилищных условий при переезде в новостройки.