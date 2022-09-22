Отрицательные аномалии. Май в Москве стал самым холодным с начала века

В Москве май стал самым холодным в 21 веке, его температура (10,9°) ниже нормы на 2,2°. Осадков в мае выпало 84 мм, или 164 % от месячной нормы, сообщает Гидрометцентр.

В целом весна в Москве по температуре близка к норме, за счет теплого марта немного ее превышает. По количеству осадков весна 4-ая самая влажная, все три составляющих ее месяца принесли избыток осадков.

Как отмечает метеослужба, частые вторжения арктического холода приводили к рекордным холодам и даже заморозкам на протяжении всего месяца по всей территории России.

От Баренцева до Черного морей и от западной границы до Урала отрицательные аномалии температуры воздуха зафиксированы во все декады мая. Среднемесячная температура в Центральной России оказалась ниже нормы примерно на 2º. Отрицательные аномалии температуры в мае, подобные нынешним, наблюдались здесь последний раз в 2008 году… Самые крупные аномалии холода на европейской территории России в среднем за месяц имели место на Русском Севере – до —4º, и столь холодного мая здесь не было с 1969 года, отмечает Гидрометцентр.

В целом, подчеркивает метеослужба, по России средняя температура воздуха за весну 2017 года находится на верхней строчке самых высоких значений: первенство она делит с весной 2014 года.