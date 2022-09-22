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Регионы > Москва

Ветхозаветный потоп. Лето в Центральной России в этом году не наступит

02 июля, 20:47
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Жителям Центральной России не стоит ждать прихода жары — лето, скорее всего, в этом году так и не наступит, предупредил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, температурный фон в столице в июле будет на пять градусов ниже нормы.

Температура воздуха достигнет +17…19 градусов, а в Подмосковье не выше +15…20 градусов«, сообщил синоптик центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.

Он отметил, что пасмурная и дождливая погода в столичном регионе обусловлена «циклонической депрессией», которая состоит из двух мощных ядер, передает RT.

По его словам, дожди в воскресенье будут интенсивными и затяжными. На столицу может пролиться треть месячной нормы осадков. Причем в начале следующей недели солнца москвичи тоже вряд ли дождутся.

О том, что столицу в первые дни июля ждут грозы, порывистый ветер и сильный дождь, ранее сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Спасатели предупредили, что удар стихии может привести к падению деревьев, повреждению линий электропередач и широкоформатных рекламных щитов.

Сотрудники МЧС советуют жителям Москвы и области по возможности переждать непогоду в помещениях, а находясь на улице, не приближаться к шатким конструкциям, не прятаться от дождя под деревьями и избегать водоемов. Водителям спасатели рекомендуют соблюдать скоростной режим.

Осадки ожидаются не только в столичном регионе, но и в других городах. Дожди обрушатся на Владимирскую, Калужскую, Тульскую, Смоленскую и Тверскую области.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что в Москве и Подмосковье 2 и 3 июля объявлен желтый уровень опасности.

Сегодня такой же уровень действует на территории всего Центрального федерального округа, за исключением Ярославля. В понедельник желтый уровень опасности также объявлен практически во всем регионе, кроме Костромской, Владимирской, Калужской, Тульской и Курской областей.

Стихия бушует в Центральной России уже не первый день. В четверг, 29 июня, специалисты из центра погоды «Фобос» предупредили, что столичный регион ждет «ветхозаветный потоп». Синоптики прогнозировали, что сильный тропический ливень в пятницу по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности.

Из-за разгулявшейся непогоды 4,4 тысячи человек в Москве и области остались без света. Ливень и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду привели к массовым аварийным отключениям в распределительных сетях.

Не обошлось и без жертв. Один человек погиб в Дмитровском районе Подмосковья: мужчину убило ударом молнии.

Однако в целом столица подготовилась к надвигающемуся шторму. Свыше 370 бригад госпредприятия «Мосводосток» были переведены на усиленный режим работы. Это более 1,1 тысячи рабочих, а также 293 единицы техники.

Шторм нагрянул не только в Москву — пострадали и другие регионы. Всего же в Центральном федеральном округе электроснабжения лишились более 100 тысяч жителей, сообщили в Минэнерго. Ситуацию под особый контроль до полного завершения восстановительных работ взял заместитель главы ведомства Андрей Черезов.

В субботу, 1 июля, электроснабжение потребителей в Москве, Липецкой, Московской, Владимирской, Калужской областях было полностью восстановлено.

Пятничный удар стихии, по данным центра погоды «Фобос», принес в столицу более 90% от месячной нормы осадков.

По словам синоптиков, дождь, продолжавшийся с 15.00 до трех часов ночи, привел к тому, что за весь июнь месячная норма, равная 75 миллиметрам, была превышена практически вдвое: в столице за месяц выпало 140 миллиметров осадков.

Июнь 2017 года в Москве стал самым холодным за последние 14 лет, рассказали в столичном метеобюро. По данным метеорологов, в июне 2003 года температура в столичном регионе опускалась до —4 градусов. В этом году в Подмосковье были зафиксированы заморозки до —1 градуса.

При этом сильнейшие температурные аномалии были отмечены на всей территории страны, рассказал РИА Новости климатолог Игорь Мохов, директор Института физики атмосферы.

В конце мая по московскому региону прошел шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем. Разгул стихии привел к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 16 человек, в том числе пять — в области, пострадали около 200.

В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах повреждения получили около 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше четырех тысяч деревьев повалено порывами ветра.

Автор

Олег Корин

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