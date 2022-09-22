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Лето опаздывает. Синоптики обещают пляжный сезон в Москве

10 июля, 10:55
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Почти половина лета уже позади, а столичные пляжи до сих пор пусты. Неудивительно, ведь июнь и первая декада июля 2017 года оказались необычайно холодными, напоминают синоптики.

Однако, по словам метеорологов, жаркая погода все же придет в столичный регион. Природа сжалится над москвичами, и во второй половине июля вернет украденное лето«, сообщили в центре погоды “Фобос”.

В понедельник пройдут кратковременные дожди и потеплеет до +18… +20 градусов. Погода наладится 11 июля — под влиянием антициклона станет солнечно, а воздух прогреется до +23…+25 градусов. В среду-четверг-пятницу циклон вновь принесет в Московскую область дожди и грозы, но вместе с ним придет и атлантическое тепло. Погода станет летней на выходных — 15-16 июля температура достигнет +22…+27 градусов. А после 19-20 июля вода прогреется до +19…+21.

То есть купальный сезон с опозданием на 50 суток может быть открыт к следующим выходным — 22-23 июля, передает РИА Новости. Хотя бы на недельку наконец-то удастся устроить пляжный сезон!«, уверены специалисты центра.

Ранее в «Фобосе» заявили, что столичный регион оказался во власти «циклонической депрессии», и жары в этом году ждать уже не стоит. На Москву в мае, июне и июле обрушились ливни и ураганы, шквалистый ветер повалил тысячи деревьев, сотни человек пострадали, еще 17 — погибли.

Автор

Олег Корин

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