Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта

Вслед за южным циклоном, который принес в столичный регион обильные осадки в воскресенье, снова приходит холодный фронт, который задержится в Москве и Подмосковье на пару дней. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В понедельник и вторник, 5 и 6 марта, днем в Москве ожидается минус 6-8 градусов, а в Подмосковье минус 5-10 градусов. Ночью будет по-прежнему морозно: в ночь с понедельника на вторник в городе будет минус 15-17 градусов, а по области до минус 20 градусов. Ветер при этом будет дуть с севера и возможен кратковременный снег. В среду, 7 марта, ветер изменит направление на юго-восточный, но, как поясняет Паршина, в марте такой ветер тоже не приносит особого тепла. Ночью в Москве ожидается минус 13- 15 градусов, по области до минус 18 градусов. Днем будет чуть теплее: минус 5-7 градусов в столице и минус 4-9 в Подмосковье.

В ночь на четверг, согласно предварительному прогнозу, в регионе ожидается минус 9-14 градусов. На 8 марта потеплеет до минус 2-7 градусов. Однако солнышко вряд ли порадует прекрасных дам в их праздник: ожидается умеренный снег. В пятницу, 9 марта, снегопад продолжится, может выпасть около 5 мм осадков. Ночные температуры составят минус 10-15 градусов, днем воздух может прогреться до минус 1-6 градусов. Но до настоящей оттепели еще далеко. Холода отступают от столичного региона, но очень и очень медленно.