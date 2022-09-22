5 марта

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Регионы > Москва

Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта

05 марта, 06:07
3
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Вслед за южным циклоном, который принес в столичный регион обильные осадки в воскресенье, снова приходит холодный фронт, который задержится в Москве и Подмосковье на пару дней. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В понедельник и вторник, 5 и 6 марта, днем в Москве ожидается минус 6-8 градусов, а в Подмосковье минус 5-10 градусов. Ночью будет по-прежнему морозно: в ночь с понедельника на вторник в городе будет минус 15-17 градусов, а по области до минус 20 градусов. Ветер при этом будет дуть с севера и возможен кратковременный снег. В среду, 7 марта, ветер изменит направление на юго-восточный, но, как поясняет Паршина, в марте такой ветер тоже не приносит особого тепла. Ночью в Москве ожидается минус 13- 15 градусов, по области до минус 18 градусов. Днем будет чуть теплее: минус 5-7 градусов в столице и минус 4-9 в Подмосковье.

В ночь на четверг, согласно предварительному прогнозу, в регионе ожидается минус 9-14 градусов. На 8 марта потеплеет до минус 2-7 градусов. Однако солнышко вряд ли порадует прекрасных дам в их праздник: ожидается умеренный снег. В пятницу, 9 марта, снегопад продолжится, может выпасть около 5 мм осадков. Ночные температуры составят минус 10-15 градусов, днем воздух может прогреться до минус 1-6 градусов. Но до настоящей оттепели еще далеко. Холода отступают от столичного региона, но очень и очень медленно.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов
Новая статья

2 марта

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим
Новая статья

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

Национальные угрозы. Рогозин рассказал о новой подписанной президентом программе вооружения
Новая статья

Национальные угрозы. Рогозин рассказал о новой подписанной президентом программе вооружения

Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид
Новая статья

Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450
Новая статья

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид

04 марта 2018

Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

27 февраля 2018

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

26 февраля 2018

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

Морозный феномен. В небе над Петербургом заметили редкое природное явление

21 февраля 2018

Морозный феномен. В небе над Петербургом заметили редкое природное явление

05 марта 06:07 Новая статья

Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта

04 марта 17:56 Новая статья

Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид

02 марта 05:41

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов

28 февраля 06:59

Образовательный кредит. Минобнауки гарантировало 57% бюджетных мест в ВУЗах

27 февраля 09:08

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

26 февраля 12:49

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

26 февраля 12:39

Национальные угрозы. Рогозин рассказал о новой подписанной президентом программе вооружения

24 февраля 16:28

Дополнительные трудности. В Кабардино-Балкарии потомкам фронтовиков вручили затерявшиеся с войны награды

23 февраля 20:13

Парады и моржи. Россияне с размахом отметили 23 февраля

21 февраля 19:03

Морозный феномен. В небе над Петербургом заметили редкое природное явление

21 февраля 18:18

Дышим носом. На Центральную Россию надвигаются аномальные морозы

20 февраля 14:49

Специальная охрана. Минобрнауки займется вопросом обеспечения безопасности школ

19 февраля 11:25

Безрецептурные супермаркеты. В России может закрыться половина работающих аптек

16 февраля 15:16

Движение вперед. Госдума приняла закон о досрочном повышении МРОТ до прожиточного минимума

12 февраля 09:38

Вероятные причины. Саратовские власти выплатят по миллиону рублей семьям жертв крушения Ан-148

12 февраля 09:04

Обошли американцев. Российские фигуристы взяли серебро командного зачета на Олимпиаде

11 февраля 22:18

Гвардейцы Масленицы. Ярославль собрал гостей со всех городов Золотого кольца России

07 февраля 20:21

Биологический комплекс. Каждый регион сможет выбрать, в каком часовом поясе жить

06 февраля 05:41

Качество на подлинность. Стартовала масштабная проверка коньяка в российских магазинах

05 февраля 06:08

Свободное посещение. Военные подключились к ликвидации последствий снегопада в Центральной России

02 февраля 20:18

Годовщина Сталинградской битвы. Авиашоу «Стрижей» собрало 150 тысяч зрителей

01 февраля 05:32

Массовые проценты. В России проиндексируют выплаты льготникам

31 января 19:59

Армия преемница. В Волгограде прошла репетиция парада к юбилею победы под Сталинградом

31 января 18:45

Объем гарантий. Налоговую амнистию могут продлить до марта 2019 года

30 января 15:08

Первое место у туристов. Ярославль станет столицей Масленицы 2018

30 января 12:01

Единственный выбор. Нижний Новгород подает заявку на включение в Золотое кольцо России

30 января 08:05

Расходы на зарплаты. Путин призвал обеспечить рост реальных доходов россиян

29 января 18:14

Электронные торги. В Свердловской области нашли гигантский изумруд

28 января 13:57

Излечимы тотально. Онкологи обещают побороть рак через 15-20 лет

28 января 07:41

Задачи для талантов. В 15 регионах создают центры по выявлению одаренных детей

27 января 19:25

Необычная трасса. В Карелии стартовали международные гонки на собачьих упряжках

25 января 17:11

Как остаться молодым. Путин посоветовал студентам не бояться ошибок

24 января 12:34

Борьба с победителями. В России обсуждают отстранение «чистых» спортсменов от олимпиады

24 января 08:19

Земля для Лас-Вегаса. Игорная зона в Крыму начнет работать в сентябре 2019 года

23 января 18:57

Особые меры. Аномальные холода пришли в 21 регион России

22 января 10:55

Шокирующее устройство. Крымский мост сможет выдержать девятибалльное землетрясение

18 января 08:48

Охота с прибылью. Для сохранения оленей на Камчатке платят за отстрел волков

17 января 09:55

17 миллионов прививок. В России отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ

16 января 17:43

Чистые требования. Россиян могут допустить на Олимпиаду под флагом и гимном СССР

15 января 08:13

Забавы с дронами. Полиция и Росгвардия будут контролировать беспилотники

13 января 10:31

Проводы полярной ночи. Жители Мурманска с аккордеоном встретили зимнее солнце

12 января 07:42

Лидеры по мошенничеству. Кражи стали самыми раскрываемыми преступлениями в России

11 января 09:36

Против движения. В России запретили выбрасывать окурки из окон машин и поездов

10 января 20:00

Раньше времени. Путин пообещал с 1 мая МРОТ приравнять к прожиточному минимуму

09 января 06:35

Комиссия по реформе. Чиновников будут стимулировать да деньги от сокращения госслужащих

08 января 21:23

Удаленная кардиограмма. Нижегородские ученые создали киберсердце

06 января 17:50

Снежный праздник. Скульпторы подарили Новосибирску на 125-летие ледяные новостройки

05 января 22:32

Предельная численность. Путин на Новый год уволил каждого пятого гаишника