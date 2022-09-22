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Регионы > Москва

Храм огня. В Москве появятся гигантские качели

17 марта, 08:21
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Гигантские качели, способные вместить одновременно 40 человек установят в парке развлечений «Остров мечты» в Москве, сообщается на сайте мэра Москвы.

В парке «Остров мечты» в тематической зоне, посвященной динозаврам, доисторическому миру и сказочным существам, установят гигантские качели, которые смогут поднимать посетителей на высоту до 20 метров. Аттракцион получит название «Храм огня». В Москву его доставят в начале апреля.

Как сообщал ранее РИА Недвижимость представитель ГК «Регионы», аттракцион немецкого производителя Huss Rides Attractions будет располагаться в тематической зоне «Затерянный мир динозавров», выполненной в стилистике храмов Юго-Восточной Азии и храмовых комплексов майя, сообщили в компании.

«Эти качели станут одним из главных аттракционов. Одновременно они смогут вместить 40 человек и станут самыми большими в Москве. Всего в мире несколько десятков подобных аттракционов», — сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что качели будут работать в нескольких режимах — от спокойного до экстремального, который предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение. Аттракцион рассчитан на разные возрастные группы, его смогут посещать и дети старше 11 лет.

Парк развлечений «Остров мечты» планируется открыть в Нагатинской пойме в Москве в 2019 году. По словам авторов проекта, он станет крупнейшим крытым парком развлечений в мире.

Автор

Олег Корин

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