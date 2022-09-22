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Пострадали пожарные. При пожаре в ТЦ «Персей» в Москве погиб один человек

04 апреля, 17:34
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Один человек погиб при пожаре в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице в Москве, сообщили в службе скорой помощи.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС агентству «Москва» уточнили, что погиб сотрудник магазина. Как сообщает Telegram-канал Mash, погибший — 45-летний Алексей Карпов.

«Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось», — сообщили ТАСС в службе скорой помощи.

Изначально сообщалось о двух пострадавших: посетителе и пожарном, который отравился продуктами горения. По данным Mash, пострадали трое пожарных: «у двоих из них тепловой удар, — слишком близко подошли к огню. Еще один случайно надышался дымом».

Эту информацию ТАСС подтвердил начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов. Он добавил, что, со слов администрации, погибший работник ТЦ перепутал направление эвакуационного выхода и направился в задымленную зону, передает RT.

Несколько улиц около ТЦ перекрыто для движения — Малая Семеновская, Семеновский переулок, Измайловская улица, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter. Также приостановлено движение трамваев NN2, 11, 34к, 36, 43 и 46 в районе Семеновской площади.

Пожар ликвидирован в 13:31, сообщил информированный источник «Интерфакса». Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Он уточнил, что очаг возгорания находился на складе с пряжей. По данным штаба пожаротушения, из здания ТЦ было выведено около 600 человек, еще 20 человек спасены пожарными.

Mash сообщает, что первые бригады прибыли на место уже через четыре минуты после сообщения о возгорании. На месте находится начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов. Для разведки применяется беспилотник с тепловизором, работают пять звеньев газодымозащитной службы.

Сигнал о пожаре в ТЦ «Персей для детей» на Малой Семеновской, 28 поступил в 12:32. В 12:45 минут пожару был присвоен повышенный ранг сложности — второй по пятибалльной шкале. Сообщалось, что пожар возник на последнем этаже в складском помещении. При этом внутренняя планировка здания не позволяла пожарным быстро найти очаг возгорания.

Торговый центр «Персей для детей» открылся в 2009 году. Там находятся магазины с детской мебелью, одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб «Афина». Общая площадь ТЦ составляет 10 тысяч квадратных метров.

Автор

Олег Корин

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