Недостатки безопасности. В столичных школах протестируют систему распознавания лиц

Тестирование системы распознавания лиц для прохода в столичные школы планируется начать с нового учебного года, сообщил на Московском урбанистическом форуме глава департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев. Его цитирует агентство «Москва».

По словам Ермолаева, тестирование системы распознавания лиц в школах будет проводиться специалистами департамента образования и департамента информационных технологий. Если эксперимент окажется удачным, в дальнейшем из школ могут убрать турникеты.

О недостатках систем безопасности в столичных школах сообщалось еще в 2015 году, когда по итогам проверок недочеты по безопасности были выявлены даже в лучших школах. Так, во многих школах установлены камеры, а человека, который бы следил за мониторами в реальном времени, почему-то нет. Кроме того, данные с камер наблюдения обрабатываются только в случае ЧП, а сами камеры обладают очень маленьким разрешением, не позволяющим разобрать лица человека. Металлоискатели в школах стоят, но не используются, как и ручные детекторы, притом что дети нередко приносят в школу холодное оружие.

Не лучше дела обстоят и с охраной: охранники школ в основном приезжают из регионов и работают вахтами по три-четыре недели за 1200-1600 рублей в сутки, при этом даже не имея оружия. Чтобы избежать замечаний за длительную бессменную работу, охранников периодически перебрасывают на другой объект — например, в соседнюю школу, что только ослабляет защиту. А в некоторых школах охранников попросту нет.

Кроме того, эксперты утверждают, что, помимо внешней охраны, необходимо наладить тщательную работу психологов, которых в школах становится все меньше и меньше, в то время как состояние психики подростков год от года только ухудшается. Психологическую помощь способны оказывать и учителя, которые могли бы замечать негативные изменения в поведении ребенка и реагировать на них. Что же касается внешней защиты, то вскоре после трагедии предлагалось запирать двери школ после начала занятий и закрыть для сквозного прохода школьные дворы. Однако о том, были ли реализованы эти предложения, ничего не известно.