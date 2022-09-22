Мэр в подземке. В Москве открыли сразу 7 новых станций метро

30 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл сразу семь новых станций Московского метрополитена и электродепо. Градоначальник дал старт пассажирскому движению по новому 14-километровому участку Калининско-Солнцевской линии.

Ввод в эксплуатацию такого протяженного участка состоялся впервые за 83-летнюю историю Московского метрополитена, а открытие сразу семи станций — впервые с 1983 года, сообщает «Интерфакс».

Мэр Москвы вместе с горожанами принял участие в торжественном митинге у станции метро «Рассказовка», посвященном запуску станций. Перед этим он открыл электродепо «Солнцево», которое будет обслуживать новый радиус подземки.

«Вводится огромный участок метро — 30 км от “Парка Победы” и » Петровского парка« и до “Рассказовки”. Сегодня хорошее завершение проекта», — заявил Собянин, высказывая благодарность метростроителям. По его словам, многие жители близлежащих районов ждали запуска метро около полувека.

Теперь общее число станций столичной подземки без учета Московского центрального кольца достигло 222, а протяженность линий — около 380 км.

Открытый в четверг участок метро включает станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Ожидается, что ввод в эксплуатацию новых станций улучшит транспортное обслуживание 600 тысяч москвичей, а жители прилегающих районов сократят время на поездку в центр города до 45 минут.

В перспективе эта ветка будет продлена до аэропорта Внуково, а через центральную часть города она будет соединена с действующим участком Калининской линии «Третьяковская» — «Новокосино». Пока поезда будут следовать от станции «Рассказовка» до «Петровского парка» Большой кольцевой линии.