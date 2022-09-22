Бюджетные машины. Все такси Подмосковья будут белыми

Фирменным цветом такси в Подмосковье может стать белый. Правительство региона одобрило законопроект, согласно которому новые разрешения на извоз будут выдавать только владельцам белых машин с двумя полосками. Если областная Дума поддержит его, то в течение пяти лет подмосковные такси побелеют.

Выбор белого цвета продиктован прозаичным подходом. Белые машины практически всегда дешевле цветных — экономия может достигать 15-50 тысяч рублей, в зависимости от модели, сообщил «Российской газете» президент Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов. На борту такси также должны быть нанесены две линии: желтая и темно-серая по нижнему краю. Примерно так сейчас раскрашивают автобусы «Мострансавто» — главного областного перевозчика. И сходство оформления, по задумке разработчиков, должно напоминать, что такси — это тоже общественный транспорт.

Срок действия разрешения на таксомоторную деятельность составляет 5 лет. Таксисты, продлевающие либо оформляющие новое разрешение, получат его только на машину в единой цветовой гамме Подмосковья. Таким образом, с момента вступления закона в силу, пятилетний срок — максимальное время перехода в единую цветовую гамму всех такси нашей области, рассказал министр транспорта Московской области Михаил Олейник.

Но скорее всего, процесс обновления таксопарка пройдет гораздо быстрее. По словам Андрея Титова, уже сейчас уже многие таксомоторные компании области в основном покупают белые машины — все по той же причине бюджетности.