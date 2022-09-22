Сокращение неявок. В Подмосковье робот будет звонить пациентам, напоминать о приеме у врача

Пациентов, записавшихся к врачу в Московской области, будет обзванивать робот, чтобы сократить количество случаев, когда они не пришли на прием. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«С сегодняшнего дня в Подмосковье запущен пилотный проект по автоматизированному обзвону записавшихся на прием пациентов. Система проходит апробацию в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах», — процитировали в сообщении Забралову.

Робот будет напоминать о времени визита к врачу и предлагать отменить или перенести запись к врачу, добавил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что число неявок сократится как минимум в два раза», — процитировали Маркова в пресс-службе.

По его словам, сейчас в регионе порядка 20% пациентов пропускают ранее запланированный поход к врачу.