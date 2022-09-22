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Регионы > Подмосковье

42 миллиона штрафов. В Подмосковье ликвидировали 9,5 тыс. свалок

06 сентября, 22:41
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За три летних месяца свыше 85% обнаруженных несанкционированных свалок и навалов мусора убрали в Московской области. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на главу Госадмтехнадзора региона Татьяну Витушеву.

«На первом этапе работы штаба было устранено 9,5 тысячи свалок и навалов мусора. За весь период работы штаба при участии общественников нами организовано более 700 рейдов. Всего с начала лета ликвидировано более 85% свалок и навалов мусора из числа выявленных. Сумма назначенных штрафов для лиц, которые эти нарушения допустили, составляет более 42 миллионов рублей», — заявила глава подмосковного Госадмтехнадзора.

По словам Витушевой, высоким показателям помогла адресная финансовая помощь органам местного самоуправления, передает РИА Новости. Она также отметила, что на эффективность работы повлияла помощь главы региона Андрея Воробьева.

«На эффективность работы определяющее влияние оказала помощь губернатора, который выделил муниципалитетам 575 миллионов рублей субсидий на ликвидацию всего несанкционированного мусора», — добавила Витушева.

Глава ведомства рассказала, что даже сложные объекты устранили «очень оперативно». На данный момент Госадмтехнадзору предстоит ликвидировать остатки, которые находятся на отдаленных территориях.

Штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора создали по указу Андрея Воробьева. Благодаря этому проблему отходов на территории Подмосковья устранили практически полностью за лето 2018 года.

Автор

Олег Корин

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