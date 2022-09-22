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Послание в будущее. Мурманск празднует столетний юбилей

04 октября, 17:36
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Власти Мурманска и юные жители города в день основания столицы Заполярья заложили капсулу с посланием будущему поколению в 2066 год в самом центре города, в сквере на площади Пять Углов. В церемонии приняли участие юные горожане, которые празднуют день рождения вместе с Мурманском, который отмечает столетний юбилей. 

Мурманск стал последним из основанных императором Николаем II городов. Церемония закладки Романова-на-Мурмане (первое название Мурманска) состоялась 4 октября 1916 года. На сегодняшний день это самый крупный город мира за Полярным кругом.

Вместе с посланием в специальную капсулу помещены: значок с изображением герба Мурманска, памятный знак столетия города, серебряная монета номиналом 3 рубля, посвященная юбилею столицы Заполярья, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в Государственном архиве Мурманской области, после создания Мурманска путь через него в западной прессе назвали «вторыми Дарданеллами». Завершившееся строительство железной дороги из Карелии до Мурманска, откуда через Кольский залив был открыт путь в незамерзающее Баренцево море, дало России альтернативу «запертым» в течение Первой мировой войны выходам из Балтийского и Черного морей. Через Мурманск шел кратчайший путь сообщения страны с союзниками по Антанте, которые доставляли по нему важные грузы.

Среди первых поселенцев и строителей Мурманска было много иностранцев, значительную часть которых составляли мигранты из Китая, передает ТАСС. Район города, где они жили, получил неофициальное название «Шанхай». Он просуществовал более 20 лет.

Документом 1918 года был запрещен въезд в Мурманск женщинам и детям. Это был приказ командующего русскими вооруженными силами Мурманского края генерал-майора Николая Звегинцева, подписанный в связи с жилищным кризисом в строящемся Мурманске. Согласно ему приезжающие работать в Мурманск люди обязывались не привозить с собой семьи. Приказ был отменен до начала 1920-х годов.

Этот и ряд других любопытных документов впервые были опубликованы лишь накануне 100-летнего юбилея в уникальном сборнике о городе, подготовленном Государственным архивом Мурманской области. Например, в сборнике есть первые правила дорожного движения в Мурманске. Они обязывали велосипедистов иметь госномера, а скорость автомобилей в городе ограничивали 20 км/ч. Есть в издании и свидетельства северного быта начала прошлого века. К примеру, письмо конторщицы Елизаветы Истоминой к градоначальнику с просьбой выдать валенки и расписание первой в городе бани, где специальное время выделялось кузнецам и сапожникам.

Автор

Олег Корин

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