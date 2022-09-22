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Регионы > Мурманск

40 суток без солнца. В Мурманск пришла полярная ночь

02 декабря, 09:17
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Полярная ночь начинается на широте Мурманска. Как сообщили в мурманском гидрометцентре, в течение 40 суток солнце не будет подниматься над линией горизонта.

Со 2 декабря по 11 января на широте Мурманска наблюдается полярная ночь, сообщили в гидрометцентре.

Полярная ночь — природное явление, которое наблюдают на широтах севернее Полярного круга, сообщает ТАСС. На северо-западе России она проходит по югу Кольского полуострова и частично по территории Карелии. На широте Мурманска полярная ночь длится около 40 дней, на Северном полюсе — полгода. Летом наблюдается обратное явление — полярный день, когда солнце такой же период не заходит за горизонт.

По данным энергетиков, в течение полярной ночи отмечается значительный рост электропотребления. Он вызван как коротким световым днем, так и низкими температурами воздуха. Так, к началу декабря суммарное потребление электроэнергии в регионе превысило 36 тыс. МВт/час, тогда как летом в течение полярного дня оно составляло в среднем 25-27 тыс. МВт/час.

Окончание полярной ночи жители города традиционно встречают праздником. Уже 10 лет жители собираются 11 января на акцию «Первый рассвет» на «Солнечной горке» — самом высоком месте Мурманска, чтобы увидеть первые лучи солнца.

Автор

Олег Корин

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