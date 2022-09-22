Проводы полярной ночи. Жители Мурманска с аккордеоном встретили зимнее солнце

Жители Мурманска по традиции отметили акцией «Первый рассвет» окончание полярной ночи, которая на этой широте длится 40 дней, на сопке «Солнечная горка» под песни и горячий чай с морошкой.

Полярная ночь на широте города Мурманска заканчивается 11 января. Как обычно, в день, когда солнце должно впервые показаться над горизонтом, проходит акция «Первый рассвет».

Первый рассвет — большое событие для жителей севера, привыкших за последний месяц к жизни в темноте.

Продолжительность первого светового дня всего 34 минуты, сообщает РИА Новости. Мурманчане выжали из них все, что могли. Солнце встречали с песнями и аккордеоном, некоторые особенно крепкие местные жители обнажали торс.

Для подъезда к сопке администрация Мурманска организовала бесплатные автобусные рейсы.

Акция «Первый рассвет» стартовала в 2007 году, за 11 лет количество ее участников выросло в разы. За эти годы жители Мурманска встречали рассвет при 30-градусных морозах и оттепели.

Полярная ночь на широте Мурманска начинается 2 декабря. Медики советуют в этот период особенно внимательно следить за здоровьем, прежде всего детям и пожилым людям. На время полярной ночи в школах вводится щадящий режим — уроки сокращены, во многих школах они начинаются позже. В детских садах дошкольники получают витамины и рыбий жир.