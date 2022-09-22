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Работа с бесконечностью. Нижегородский профессор нашел решение "проблем тысячелетия"

28 ноября, 15:03
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Профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Ярослав Сергеев нашел решение для двух математических проблем Гильберта.

Это первая проблема (Континуум-гипотеза), которая формально считается решенной, хотя не все математики это признают, и восьмая проблема (проблема простых чисел), которая остается нерешенной в части гипотезы Римана. Именно эту гипотезу, которая входит в список «проблем тысячелетия», и рассмотрел Сергеев.

По мнению ученого, общепринятая система описания бесконечности не способна предложить решения этим проблемам из-за недостаточной точности традиционного математического языка, пишет «Российская газета». А математики борются не с проблемой, а с дефектами инструментов ее решения.

Для иллюстрации своих утверждений Сергеев привел такие примеры: древние римляне не могли отнять пять от двух, поскольку не знали отрицательных чисел. А примитивное племя Пираха, живущее в Амазонии, не знает о существовании чисел больше двух и при сложении получает результат «много» плюс один, «много» плюс два, который для них является не ошибочным, а неточным, и используется на практике, передает ТАСС.

Аналогично, и трудности, которые математики испытывают при работе с бесконечностью, не обусловлены ее природой, а являются следствием слабости традиционных систем записи чисел. Открытие позволит решить эту проблему.

В 2010 году Сергеев уже запатентовал «компьютер бесконечности» — инновационный инструмент для решения задач в области бесконечно больших и малых величин. В последнее время ученый работает в Италии, а в России продолжает преподавательскую деятельность и ведет проекты Российского научного фонда по суперкомпьютерным вычислениям и глобальной оптимизации.

Автор

Олег Корин

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