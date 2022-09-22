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Удаленная кардиограмма. Нижегородские ученые создали киберсердце

08 января, 21:23
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В Нижегородском государственном университете (ННГУ) имени Н.И. Лобачевского приступили к завершающему этапу тестирования программно-аппаратного комплекса «Киберсердце», который позволяет проводить удаленную диагностику состояния сердца. Благодаря этому различные заболевания можно выявлять на ранней стадии, что, как ожидается, снизит количество госпитализаций.

Реализуемая задача, рассказал ТАСС один из разработчиков комплекса Александр Никольский, создать систему удаленного кардиомониторинга, круглосуточную службу, которая могла бы оценивать состояние сердечно-сосудистой системы жителей области. Ученые планируют линейку бытовых приборов, которые позволяют без наличия специальных медицинских навыков снимать и автоматически передавать удаленно на любое расстояние через мобильную связь кардиограмму и заключение по ее результату.

Снимаются показания с помощью небольшого прибора, который крепится на кожу в области сердца. Затем данные первично обрабатываются мобильным приложением на смартфоне. По словам ученых, их портативный электрокардиограф дает 95 процентов правильных диагнозов. Программа сразу сообщит, если человеку требуется экстренная врачебная помощь.

Также информация передается в общий call-центр, где анализируется уже кардиологами. Таким образом один врач может изучить состояние большего количества пациентов. Примечательно, что для анализа данных применяется и суперкомпьютер, имеющийся в ННГУ.

На сертификацию комплекса ученые планируют выйти к концу 2018 года, после чего должно начаться массовое производство.

Автор

Олег Корин

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