Единственный выбор. Нижний Новгород подает заявку на включение в Золотое кольцо России

Нижний Новгород готовит документы для подачи заявки на включение в межрегиональный маршрут Золотое кольцо России в 2018 году. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
От каждого субъекта РФ допускается включение в подаваемую заявку только одного города, передает NewsNN. В перспективе (в 2019 и в 2020 гг.) планируется включение в заявку Городца и Арзамаса Нижегородской области.
Согласно информации регионального минкульта, решение о включении города-претендента принимается Советом национального туристского проекта. Заявка подается в Совет главой города по согласованию с главой субъекта РФ.
Итоговое решение Совет принимает не позднее 5 месяцев со дня подачи заявки.
Сейчас ни один из городов Нижегородской области не входит в Золотое кольцо.