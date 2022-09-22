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Регионы > Нижний Новгород

Проверка ФИФА. Все билеты первой игры на новом стадионе в Нижнем Новгороде уже распроданы

25 марта, 21:24
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На стадионе «Нижний Новгород» основные строительные работы завершены, осталось лишь нанести на арену финишные штрихи. Это будет сделано к первому тестовому матчу, который состоится 15 апреля. Соответствующее заявление в ходе финального операционного визита в Нижний Новгород сделал директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Нижний Новгород — крайне важный город для чемпионата мира-2018, отметил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Там состоятся шесть игр, включая встречи группового этапа и матчи 1/8 и 1/4 финала, сообщает «Российская газета». В целом город вполне готов для приема большого числа гостей. К футбольному празднику в Нижнем Новгороде построен новый терминал аэропорта, реконструирован проспект Молодежный — автотранспортная артерия, соединяющая воздушные ворота с дорожно-транспортной сетью города. А совсем скоро непосредственно возле стадиона откроется станция метро.

— Мы смотрим не только стадион, но и весь город, как большой объект — вплоть до аэропорта, отелей, тренировочных площадок и будущей станции метро, — говорит Колин Смит. — На стадионе идут последние отделочные работы, поэтому основной фокус внимания направлен на возведение вокруг арены временной инфраструктуры: зон гостеприимства, площадок для СМИ. Сейчас мы работаем над планированием потоков клиентских групп во время матчей: где расположатся парковки и проходы, как болельщики будут приезжать на объект, проходить на свои места и покидать стадион.

Как и на других стадионах, накануне футбольного ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде пройдут три тестовые игры.

Первый матч — между ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород) и «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга, выступающих в Футбольной национальной лиге — состоится на этом стадионе менее чем через три недели, заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Все билеты на эту игру уже проданы. Активно идут продажи и на два других матча, которые пройдут 28 апреля и 6 мая (ФК «Олимпиец» сыграет с волгоградским «Ротором» и командой «Луч-Энергия» из Владивостока). Наша стратегическая задача — обеспечение безопасности и комфорта для нижегородцев и гостей города, отметил Сватковский.

Накануне нижегородский стадион, построенный к ЧМ-2018, получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

— Заключение о соответствии объекта получено, все необходимые документы подписаны, — сообщил глава Минстроя России Михаил Мень. — Система обогрева позволит играть в футбол даже при низкой температуре воздуха, сезон можно начинать ранней весной, а заканчивать в декабре.

Автор

Олег Корин

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