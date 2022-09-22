Благодаря футболу. В Нижнем Новгороде после 10 лет реконструкции открыли набережную

Открытие Нижне-Волжской набережной, 10 лет находившейся на реконструкции в историческом центре Нижнего Новгорода, состоялось во вторник — в День России и день города.

Набережная находилась в стадии реконструкции с 2008 года. Все это время ее огораживал забор из профнастила темно-синего цвета и высотой около трех метров, передает РИА Новости. Торжественное открытие набережной началось с того, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов и общественники провели символический снос синего забор.

«Освобождение от синего забора — это только начало нового подхода к развитию города с точки зрения его благоустройства, отношения к его историческому наследию. Сегодня мы все видим, какой прекрасный вид открывается с Нижне-Волжской набережной на Стрелку и кафедральный собор Александра Невского, но также видим, что набережную нужно наполнять полезными и красивыми объектами: возможно, малыми архитектурными формами, зонами для детского и семейного отдыха», — сказал Никитин.

Десять лет назад инвестор «Трейд-Парк» заявил о намерении создать на набережной торгово-развлекательную галерею, власти предоставили компании участок в аренду, инвестор обнес набережную забором, выполнил предварительные строительные работы и, заявив о нехватке средств, покинул участок. Поскольку на набережной остались железобетонные конструкции, было принято решение забор не убирать. На протяжении нескольких лет велся поиск нового инвестора, но в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года власти решили реконструировать набережную на бюджетные средства.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.