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Рекордные размеры. Питерские строители получили международную награду за мост в Новосибирске

07 октября, 12:24
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Инженерная группа компаний «Стройпроект» со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге получила почетную награду Международной федерации инженеров- консультантов (FIDIC) за проект Бугринского моста в Новосибирске, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Церемония награждения за лучшие инженерные проекты мира состоялась в конце сентября в Марокко, передает ТАСС.

При оценке проектов жюри, состоящее из экспертов федерации, учитывало такие критерии, как инновационность, качество, профессионализм, долговечность, охрана окружающей среды.

Бугринский мост через Обь протяженностью более двух километров был введен в эксплуатацию в октябре 2014 года. Его уникальность заключается в рекордных размерах главного пролетного строения, самого большого арочного пролета в России, длина которого составляет 380 м. Арочный пролет моста с высотой свода 72 м впервые в мировой практике сооружался методом вертикальной радиальной надвижки.

Автор

Олег Корин

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