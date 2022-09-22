Разрешенная добавка. В Новосибирске появилось угольное мороженое

В Новосибирске появилось угольное мороженое. Новинка «пришла» из Кузбасса и получила популярность в соцсетях.

Как отмечает пресс-служба одной из торговых сетей, необычный вид мороженому придает пищевая добавка E153 — «уголь растительный», которая разрабатывалась специально для окрашивания молока.

Добавка разрешена к применению в пищевых продуктах и лекарствах, пишет «Российская газета».

Рецептуру этого вида отрабатывали почти полгода. Много времени у специалистов ушло на подбор безопасной пищевой краски, которая смогла бы взаимодействовать с жирными компонентами. Так у производителя появился свой рецепт черного мороженого, говорится в сообщении торговой сети.