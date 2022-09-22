Снежный праздник. Скульпторы подарили Новосибирску на 125-летие ледяные новостройки

Фестиваль снежной скульптуры прошел в центре Новосибирска уже в 18-й раз и собрал любителей и профессиональных скульпторов со всей России и из-за рубежа — гостями праздника в разные годы были команды из Германии, Японии и Франции. В этот раз приехали мастера из Монголии.

В этом году фестиваль посвящен 125-летию Новосибирска. И работы действительно так или иначе связаны с предстоящим юбилеем.

Морозная погода скульпторам не помешала — температуре минус 25 градусов они противопоставили теплые шарфы, валенки и варежки. В искусных руках, орудующих лопатами, топорами и стамесками, огромные снежные кубы постепенно превращались в задуманные фигуры. Более того, мастера еще и нахваливали снег — в этом году, говорят, он как раз такой, какой им нужен.

Одна из участниц фестиваля, подпрыгивая на скрипящем от холода снегу, громко кричала напарнику, стоящему на лестнице: «Вот там подправь, смотри, отпиливай, а то непонятно!».

Мужчина с заиндевевшими усами послушно кивает и начинает пилить. Ирина Бурцева, участница барнаульско-томской команды скульпторов, сообщает ТАСС, что делает с коллегами композицию «Город», которую подарят Новосибирску на юбилей.

«Эта работа символизирует новостройки, которые окружают церковь в виде подковы, а она все равно растет ввысь. Это церковь пророка Даниила, она в дореволюционном Новосибирске была одной из самых посещаемых, а потом ее разобрали в 20-е годы прошлого века. Но мы хотим показать эту церковь как символ единения людей», — говорит скульптор.

Со снегом повезло, говорит Ирина: он чистый и однородный. Соседняя команда с таким мнением соглашается и продолжает аккуратно выравнивать стамеской свою фигуру. Екатерина Крайнева из Московской области на вопрос о погоде смеется и стряхивает льдинки с ресниц.

«На самом деле работается очень хорошо. Температура низкая, а снег — это как раз такой материал, который холодную погоду любит, она удачная для такой работы. Да и нам, когда работаем, совсем не холодно. У нас пока активный этап работы, но вот когда будет деталировка, надеемся, что будет чуть теплее, чтобы руки чувствовали», — говорит она. Московские гости делают фигуру «Пересечение», пытаясь в снежной скульптуре изобразить строительство железнодорожного моста через реку Обь. По их мнению, слияние природного и индустриального начал как раз и рождает города.

В этом году в фестивале участвовали 15 взрослых и 12 детских команд. У ребят кубы поменьше, а одежды — побольше. Закутанный в несколько шарфов Володя Кондратов из новосибирской школы №189 объясняет, что работает на фестивале не первый год, так что все здесь ему знакомо.

«Я здесь работаю уже в третий раз, вот сейчас хвост делаю у соболя. Мы, видите, соболя делаем, он как символ Новосибирска, а в руках держит сердце», — объясняет Володя, показывая на свой инструмент — обычную кухонную терку, которой, оказывается, очень удобно выравнивать снежные фигуры.

Проходящей мимо маленькой девочке тоже хочется что-то выровнять, она тянется к инструментам, но мама уводит ее за руку, убеждая пойти покататься на горке.

«Но мама, я хочу строить», — возмущается девочка, оглядываясь на тех, кому повезло чуть больше. Или чуть меньше, потому что уйти с улицы они, в отличие от нее, не могут, а ослабление морозов в Новосибирске обещают только к 8 января. Именно тогда жюри и подведет итоги фестиваля, выбрав лучшую работу.