Спасибо за пенсию. Новосибирский министр получил в подарок веревку и мыло

В знак протеста новосибирская пенсионерка, недовольная повышением прожиточного минимума на 89 рублей (с 8725 до 8814 рублей), принесла в региональное Минтруда «подарочный набор» на эту сумму.

Денег от прибавки хватило только на брусок хозяйственного мыла, бельевую веревку, спички и пачку соли. Пенсионерка принесла все это в здание министерства и попросила передать министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову.

Напомним, новую сумму величины прожиточного минимума пенсионера утвердили парламентарии региона в минувший понедельник, 15 октября, сразу в двух чтениях.

Сумма в 89 рублей была установлена министром Ярославом Фроловым. По его предложению в 2019 году прожиточный минимум пенсионера составит 8814 рублей, это почти на 1% больше суммы, получаемой пенсионерами в этом году.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов в свою очередь сообщил, что гражданам, которые по разным причинам не выработали необходимый трудовой стаж, в соответствии с федеральным законом «О государственной социальной помощи» положена доплата к пенсии, передает РИА Новости.

Он пояснил, что социальная выплата компенсирует разницу между прожиточным минимумом и назначенной пенсией. Размер доплаты рассчитывается индивидуально. Прожиточный минимум рассчитывают по методике, установленной федеральным правительством, подчеркнул Фролов.

Министр отметил, что обычные пенсии, назначенные исходя из стажа работы всем неработающим пенсионерам, индексируют в зависимости от уровня инфляции, это не зависит от величины прожиточного минимума. Чиновник предложил по всем возникающим вопросам обращаться в министерство через общественную приемную, электронное обращение или по телефону.

«Давать оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство, считаю некорректным», — заключил он.

Величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения определяется в соответствии с действующим федеральным и местным законодательством, она является основой для расчета различных субсидий.