День памяти. В Новосибирске прошли митинги против установки памятника Сталину

Около сотни новосибирцев в День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, приняли участие в митинге против установки памятника Сталину. Вторая акция протеста прошла в Академгородке.

«Установка памятника Сталину — глумление над памятью миллионов жертв сталинского террора и — людей, чьи судьбы были искалечены», — заявил организатор митинга, координатор новосибирского отделения «Мемориала» Александр Рудницкий изданию «МБХ медиа».

В «Мемориале» уверены, что возведение нового памятника Сталину незаконно, так как в Новосибирске запрещена установка памятников, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность.

По словам Рудницкого, несколько лет назад в новосибирской общественной организации «Колокол» реабилитированных граждан было десять тысяч человек.

«И есть еще особо порядочные люди, которые помнят о геноциде, хотя лично не пострадали», — подчеркнул правозащитник.

Вечером того же дня акция протеста против установки памятника Сталину также прошла в новосибирском Академгородке.

«Они (инициаторы установки памятника) плохо различают террор и порядок. Это оправдание терроризма и реабилитация его», — уверен участник митинга Николай Петров.

По мнению общественницы Светланы Каверзиной, официальная позиция государства — забыть обо всем. Это очевидно по уровню чиновников, которые появляются на мероприятиях, посвященных памяти жертв политических репрессий, отметила она.

Между тем муниципальные власти не видят препятствий к установке бюста, к тому же он давно готов. Он выполнен из стеклокомпозита на собранные пожертвования в 400 тысяч рублей и хранится в квартире одного из домов. В администрации с 2016 года обсуждают место установки памятника.

Вначале бюст генералиссимусу хотели установить в сквере Героев Революции, против выступил Художественный совет. Он предложил поставить памятник на территории технического колледжа имени Александра Покрышкина рядом с памятниками Жукову, Рокоссовскому и Талалихину, но в учебном заведении отвергли эту идею.

К настоящему моменту в Новосибирске завершились общественные слушания, где обсуждали три новых места для установки нового памятника Сталину. По их итогам Худсовет огласит новые предложения по размещению бюста.