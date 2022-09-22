Митинг за зарплаты. Промышленные предприятия Омска требуют полной загрузки

Промышленные предприятия Омска смогут решить социальные проблемы своих работников при условии полной загрузки, заявил на митинге за достойные зарплаты, организованный Федерацией омских профсоюзов, лидер профсоюзной организации омского ПО «Полет» (входит в ГКНПЦ имени М. В. Хруничева) Владимир Алексеев.

«Сегодня у нас есть конкретные требования. Обеспечьте предприятия нашего направления полной загрузкой, и мы сможем зарабатывать достойную зарплату, обустроить людям рабочие места, гарантировать молодым специалистам трудоустройство и решить свои социальные вопросы», — сказал Алексеев.

Он также выразил мнение, что властям всех уровней необходимо дать справедливую оценку тем, кто трудится во вредных условиях производства, и создать такие условия, чтобы работники могли позволить себе приобрести жилье, передает ТАСС.

Митинг за достойные зарплаты и защиту прав дольщиков организовала в Омске Федерация омских профсоюзов. Как пояснил исполняющий обязанности председателя Федерации омских профсоюзов Орест Обухов, мероприятие посвящено таким проблемам, как низкая заработная плата омичей, отъезд молодежи из города и отсутствие решения проблемы обманутых дольщиков. На мероприятии, по данным организаторов, собрались около 1,5 тыс. человек.

«Полет» — одно из крупнейших промышленных предприятий России, которое более 65 лет специализируется на выпуске ракетно-космической и авиационной техники. Это единственный завод бывшего Советского Cоюза, а затем и России, на котором выпускались и ракеты-носители, и космические аппараты, и сверхмощные двигатели РД-170, и самолеты как военной, так и гражданской авиации. С 2017 года на предприятии планируется запустить полную сборку ракеты- носителя «Ангара» и производить до 20 ракет в год.