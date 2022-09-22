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Регионы > Омск

Митинг за зарплаты. Промышленные предприятия Омска требуют полной загрузки

17 сентября, 18:15
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Промышленные предприятия Омска смогут решить социальные проблемы своих работников при условии полной загрузки, заявил на митинге за достойные зарплаты, организованный Федерацией омских профсоюзов, лидер профсоюзной организации омского ПО «Полет» (входит в ГКНПЦ имени М. В. Хруничева) Владимир Алексеев.

«Сегодня у нас есть конкретные требования. Обеспечьте предприятия нашего направления полной загрузкой, и мы сможем зарабатывать достойную зарплату, обустроить людям рабочие места, гарантировать молодым специалистам трудоустройство и решить свои социальные вопросы», — сказал Алексеев.

Он также выразил мнение, что властям всех уровней необходимо дать справедливую оценку тем, кто трудится во вредных условиях производства, и создать такие условия, чтобы работники могли позволить себе приобрести жилье, передает ТАСС.

Митинг за достойные зарплаты и защиту прав дольщиков организовала в Омске Федерация омских профсоюзов. Как пояснил исполняющий обязанности председателя Федерации омских профсоюзов Орест Обухов, мероприятие посвящено таким проблемам, как низкая заработная плата омичей, отъезд молодежи из города и отсутствие решения проблемы обманутых дольщиков. На мероприятии, по данным организаторов, собрались около 1,5 тыс. человек.

«Полет» — одно из крупнейших промышленных предприятий России, которое более 65 лет специализируется на выпуске ракетно-космической и авиационной техники. Это единственный завод бывшего Советского Cоюза, а затем и России, на котором выпускались и ракеты-носители, и космические аппараты, и сверхмощные двигатели РД-170, и самолеты как военной, так и гражданской авиации. С 2017 года на предприятии планируется запустить полную сборку ракеты- носителя «Ангара» и производить до 20 ракет в год.

Автор

Олег Корин

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