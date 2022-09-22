Рабочий ориентир. В Пензе открыли памятник токарю

Возведение монумента одному из ключевых специалистов на любом машиностроительном заводе стало данью уважения представителям рабочих профессий.

Новый арт-объект появился в Заводском районе Пензы у входа в крупнейшее предприятие города, где всю жизнь проработал за токарным станком Виктор Кондрашин. Именно он стал прототипом памятника, открытого в областном центре ко Дню машиностроителя.

На торжественной церемонии открытия присутствовали вдова Виктора Кондрашина и сын Виктор, который в настоящее время представляет Пензенскую область в Совете Федерации.

Это собирательный образ человека, который всю жизнь проработал на одном заводе, на одном станке. Сейчас особенно важно, чтобы для молодежи был ориентир, чтобы было, с кого брать пример — с таких простых честных людей, профессионалов своего дела, отметил Виктор Кондрашин.

Памятник выполнил пензенский скульптор Александр Хачатурян.

На церемонии открытия памятника присутствовал глава региона Иван Белозерцев, сообщает «Российская газета». Он отметил вклад тружеников тыла, в частности, токарей в производство оборонной продукции в годы Великой Отечественной войны и восстановлении промышленности в послевоенные годы.

Правительство региона целенаправленно работает над повышения престижа рабочих специальностей, отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В этом году уже в четвертый раз проведен областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Его победители получили солидные призы — автомобили, телевизоры и компьютеры. Такое отношение к людям труда — лучший способ популяризации рабочих специальностей среди подрастающего поколения.

Это не первая попытка увековечить в камне людей определенных специальностей. В Пензе немало изваяний представителей науки и культуры, есть памятник ювелиру и милиционеру. Представителям рабочих профессий памятников еще не было.