Разведка на колесах. В Пензе создали электромобиль для обнаружения беспилотников

Студенты и сотрудники Пензенского государственного университета (ПГУ) создали разведывательный электромобиль для обнаружения беспилотных летальных аппаратов. Об этом сообщил ТАСС проректор по научной работе и инновационной деятельности ПГУ Игорь Артемов.

«Пензенский государственный университет получил задание от компании “ЮМИРС”, занимающейся производством радиолокационного оборудования и комплексов инженерно-технических средств охраны, на разработку разведывательного автомобиля, на который можно установить локатор для обнаружения низколетящих малоразмерных объектов типа дронов. Основная задача, которая была поставлена — разработать тихоходный автомобиль. Сотрудники университета достигли этой цели, заменив двигатель внутреннего сгорания на электропривод», — отметил Артемов, уточнив, что за последние 20 лет подобные разработки не были запатентованы.

Над созданием электромобиля работали студенты и сотрудники НИИ фундаментальных и прикладных исследований и кафедры «Транспортные машины» ПГУ. Электромобиль открытого типа, формой напоминающий багги (легкая машина для езды по пересеченной местности), имеет запас хода от 50 до 100 км в зависимости от батареи электропитания и крепление для установки радиолокационной системы «Радескан-Антидрон» производства ЗАО «ЮМИРС», которая способна обнаруживать и вести траекторное сопровождение беспилотных летательных аппаратов.

«Автомобиль рассчитан на двух человек — водителя и пассажира. Он малозаметен, быстро передвигается и практически бесшумен», — добавил Артемов.

По его словам, электромобиль успешно прошел полевые испытания, выдержав необходимый запас хода и обнаружив беспилотный аппарат.

Ожидается, что разработка будет представлена на специализированных всероссийских выставках. Кроме того, университет продолжит работу над совершенствованием электромобиля.

«Поставлена задача сделать электромобиль беспилотным, а управление локатором — удаленным, на большом расстоянии от объекта», — пояснил собеседник агентства.