Популярный экстрим. Жительница Перми отметила 80-летний юбилей прыжком с парашютом

Необычный подарок попросила жительница Перми Луиза Гузова у своих родных на 80-летний юбилей. Ее пожеланием стал прыжок с парашютом.

Первый подобный опыт пермячка получила в 77 лет, сообщает телекомпания «Урал-Информ». Однако, по ее словам, тогда она не прочувствовала всю прелесть свободного падения, поэтому решила снова рискнуть.

Женщина отметила, что не считает прыжок с парашютом чем-то необычным. Для нее главным было — преодоление себя. Гузова назвала свой поступок желанием, а не мечтой.

По данным СМИ, тяга к экстриму у пермячки была всегда. В 70 лет она открыла для себя дайвинг. А вскоре планирует совершить экстремальное путешествие на Дальний Восток. По мнению пенсионерки, в ее возрасте надо всё испытать.

Отметим, что парашютный спорт весьма популярен в Пермском крае. В декабре прошлого года газета «Комсомольская правда» писала про 17-летнюю школьницу Анастасию Мальцеву, которая совершила 590 прыжков с парашютом.

А в июле 2015 года пермяки Инна Чудинова и Сергей Яковлев сыграли в воздухе свадьбу, выпрыгнув со свидетелями с парашютами на высоте четырех километров, сообщал сайт 59.ru.