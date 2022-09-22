Местное приветствие. В Перми появились линии электропередач в виде футболистов

Линии электропередач в виде футболистов построены в городе Добрянка Пермского края в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу Пермской ГРЭС.

Это полноценная функциональная опора, просто выполнена в такой необычной форме. Получившийся арт-объект посвящен, разумеется, чемпионату мира 2018 года.

Портальные опоры в виде футболистов появились в рамках строительства энергоблока №4 Пермской ГРЭС, передает ТАСС. Конструкция успешно прошла все испытания, получила необходимые экспертные заключения.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.