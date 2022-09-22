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Гибель раковых клеток. На юге России внедряют новый метод уничтожения метастаз

02 августа, 18:01
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Хирурги Ростовского научно-исследовательского онкологического института (ФГБУ РНИОИ) впервые на Юге РФ внедрили метод уничтожения метастаз с помощью вымывания потоком циркулирующей жидкости.

Эта методика широко используется в западных клиниках, в России ее применяют клиники Москвы, Санкт-Петербурга, несколько крупных центров в регионах. На Юге России ростовский институт первым внедрил эту технологию. Во время операции после удаления опухоли для разрушения свободных злокачественных клеток пациенту промывают брюшную полость горячим раствором противоопухолевого лекарственного препарата. Таким образом, клетки вымываются потоком циркулирующей жидкости и уничтожаются лекарством, передает ТАСС.

Повышенная температура раствора позволяет химиопрепарату проникать глубоко в ткани и вызывает гибель раковых клеток. Эта методика используется при запущенных стадиях рака органов брюшной полости: колоректальный рак, рак желудка, яичников, аппендикса, печени, первичный рак брюшины. Злокачественная опухоль может выходить за пределы одного органа, в этом случае после операции в организме могут оставаться микроскопические злокачественные клетки.

Они способны крепиться к сосудам, крови, лимфе, тканям любого органа, стать причиной рецидива заболевания и привести к летальному исходу. Избавиться от них не позволяет даже постоперационная химиотерапия. Решить проблему помогает данная процедура, которая называется внутрибрюшинная гипертермическая химиоперфузия.

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт (РНИОИ) является крупным специализированным онкологическим центром РФ, куда обращаются за консультацией, где обследуются и получают лечение жители 15 территориальных образований Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В течение года здесь проходят госпитализацию более 20 тысяч пациентов, 13 тысячам делают операции.

Автор

Олег Корин

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