Ростовский слет. Почти 200 молодых казаков сдадут нормы ГТО

Почти 200 представителей казачьих учебных заведений и молодежных организаций прибыли в Ростов для участия в четвертом всероссийском слете казачьей молодежи «Готов к труду и обороне». В течение четырех дней им предстоит сдать нормы ГТО, поделиться практическим опытом по реализации патриотическо-воспитательных программ и поближе познакомиться с культурой Донского края.

Мероприятие это очень важное, федерального значения, рассказал замгубернатора Ростовский области Михаил Корнеев. Министерство образования России и Совет при президенте по делам казачества доверяет области, используя опыт и ресурсы, которые позволяют провести такое событие. Делегаты и участники сдадут нормы ГТО, посовещаются друг с другом и ознакомятся с историей региона. В этом году это мероприятие будет проведем с более широким списком гостей, чем в прошлом году.

Каждый день для участников начинается с утренней зарядки, которую проводят четыре титулованных донских спортсмена — трехкратный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Михаил Вебер, абсолютная чемпионка Европы по бодибилдингу Евгения Мищенко, чемпион Европы и мира по современному пятиборью Алексей Туркин и чемпион Олимпийских игр, мира и Европы по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев, передает ТАСС. Воскресный день не стал исключением, даже несмотря на то, что участникам предстояла церемония открытия.

19 июня, молодым казакам предстоит сдать нормы ГТО: кросс, подтягивание, метание гранаты, стрельба по мишеням из пневматической винтовки, отжимание, плавание и другие дисциплины. Все настроены только на победу и золотые значки ГТО.

Как подчеркнул член оргкомитета Александр Шаповалов, никого из молодых казаков не устраивает серебряный значок, как итоговый результат.

Но не спортом единым, также молодые казаки в рамках слета продемонстрируют «визитные карточки» войск, которые они представляют. В остальные три дня форума для представителей молодежных казачьих организаций будут проходить круглые столы, где можно будет поделиться опытом друг с другом.

Так же участники слета и форума отправятся в круиз по Дону, им предстоит путь в станицу Старочеркасскую — древнюю столицу донских казаков. Там пройдет молебен в Войсковом Вознесенском соборе, состоится экскурсия в Старочеркасский музей-заповедник и Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.

Первый слет казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» проходил далеко от донской земли. Он состоялся в 2014 в Тюменской области, событие инициировали представители Сибирского казачьего войска. Как рассказал участник всех слетов, руководитель организации «Казачья молодежь Сибири» Александр Сергеев, с каждым годом событие набирает все большие обороты.

Спустя год после первого слета «Готов к труду и обороне» губернатор Ростовской области Василий Голубев пригласил делегатов в донской регион. Второй всероссийский слет проходил в станице Вешенской, на родине Михаила Шолохова. Третий слет принял Азов. Главным его итогом стало образование «Казачьего молодежного союза», его учредили молодежные организации «Донцы», «Астраханцы», «Казачья смена» и другие. Главная цель союза — патриотическое воспитание молодого поколения.