Доброе дело. В магазинах Ростова-на-Дону появились полки с бесплатными продуктами

Установленные в магазинах Ростова-на-Дону «Полки добра» предназначены для тех, у кого нет возможности приобрести продукты первой необходимости. Нуждающиеся могут взять еду совершенно бесплатно.

Сахар, соль, хлеб, макароны, чай, крупы, мука, подсолнечное масло… Все это уже стало привычным в магазине на улице Портовой, в продуктовых точках на Казахской и Шеболдаева и некоторых других. Стенды с яркими надписями, призывающими делать добро, здесь стоят недавно. Но многие постоянные покупатели уже по привычке покупают вместо одной булки хлеба две, не одну пачку чая или соли, а пару — для себя и «для того парня». Кому-то это очень нужно. А чтобы «гостинцы» попали в руки действительно нуждающихся, здесь дежурят волонтеры или присматривают продавцы.

Батон и масло не позволят взять тому, кто только что отоварился сигаретами и пивом. Но люди в основном встречаются совестливые. Некоторые, узнав о такой акции, сами из двух близлежащих выбирают именно тот магазин, где можно кому-то помочь, рассказала «Российской газете» волонтер одного из благотворительных движений Светлана Васильченко.

Разумеется, такие полки устанавливаются с разрешения владельцев торговых точек. Но инициатива находит отклик не у всех — примерно у половины. Таким образом, на Дону «полки добра» уже есть не только в областном центре, но и в Новочеркасске, Азове, селе Кулешовка и даже в хуторе Большой Лог — теперь их уже 37. Среди волонтеров движения — люди разных возрастов и профессий — студенты, учителя, врачи. Все те, кто не равнодушен к чужой боли и не может пройти мимо одинокой старушки, просящей милостыню, или голодной бездомной собаки.