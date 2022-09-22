Гастрономическая карта России. В Ростове болельщиков угощают курником в форме футбольного мяча

Стритфуд-фестиваль «Гастрономическая карта России» открылся в Ростове-на-Дону в день первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе «Ростов-Арена», в котором встретятся сборные Бразилии и Швейцарии. В «футбольном меню» — казачьи курники и удмуртские перепечи, балтийская килька на мурманская треска, мордовские пшенные блины «пачат», татарские эчпочмаки и осетинские пироги.

Ростов стал вторым городом, принимающим стритфуд-фестиваль региональной кухни Welcome Foodball Cup. Старт фестивалю был дан 14 июня в Сочи, где с «Гастрономической картой России» познакомились тысячи российских и иностранных болельщиков. 11 фудтраков региональной кухни — по числу городов, принимающих чемпионат — представляют разные регионы России. В автомобилях, созданных специально для проекта «Гастрономическая карта России» под различные форматы организации уличной еды оборудованы мобильные пекарня, кондитерская, чайная, буузная, пирожковая.

Для фестиваля в Ростове специально изготовили два особых кубка, передает ТАСС. Оба сделаны из теста, только из разного. Один — из бисквитного теста — приехал из Липецка. Второй кубок — русский пирог-курник в форме футбольного мяча — сделан ростовским участником команды фестиваля.

«Это блинный пирог, между блинами собирается начинка, потом все это запечатывается другим тестом. Это “царский курник”, его подавали царям, подавали на свадьбах», — рассказал ТАСС основатель и владелец компании-участника фестиваля Олег Кучков.

По словам координатора проекта Екатерины Шаповаловой, такие съедобные кубки изготовлены для всех городов, принимающих матчи ЧМ-2018 — так, кубок из городецкого пряника был презентован в Москве, когда фестиваль отправился в регионы, а Сочи получил кубок из винного мармелада.

В одном из фуд-траков почти такой же курник — поменьше, но тоже в форме мяча — может попробовать любой из гостей. В Ростове именно это блюдо представляет местную кухню, поэтому рекламируют его особенно активно.

Салем приехал в Ростов из Эквадора — болеть за сборную Бразилии. Из русской кухни успел попробовать борщ — «красный суп». «Очень вкусно, необычно, мне понравилось», — говорит Салем, покупая казачий курник. Он говорит, что никогда не видел пирогов в форме мяча.

«Часто мы думаем, что кухня, которую можно показать нашим иностранным гостям — это блины, борщ, икра. На самом деле наша мультикультурная страна может предложить гораздо больше, и сегодня мы показываем необычные блюда, которые малоизвестны даже нам самим», — говорит Шаповалова.

По ее словам, одна из идей фестиваля — представить регионы России местными блюдами, которые можно «уместить в одной руке».

«Это очень важно, потому что это стрит-фуд, и это должно быть удобно есть. Сейчас у меня в руке калач из Тульской области, здесь есть осетинские пироги из самой Алании, к нам приехали две печки, которые готовят традиционное удмуртское блюдо — перепечи», — рассказывает координатор проекта.

Большой успех имеет настоящая русская печка — здесь можно попробовать ароматный чай с русским караваем. Рядом с фудтраками выступает казачий ансамбль — артисты выходят с самой, пожалуй, известной казачьей песней «По Дону гуляет», а после выступления потчуют гостей традиционными хлебом-солью.

Еще одна «изюминка» фестиваля в Ростове — 100 футбольных мячей, которые организаторы решили подарить гостям фестиваля. Дарение мячей превращается в целое шоу — поймать сувенир на память пытаются и ростовчане, и гости города, и болельщики-иностранцы.

Фестиваль «Гастрономическая карта России» будет работать в Ростове до конца дня, затем эстафету примет Нижний Новгород.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе «Ростов-Арена» кроме сборных Бразилии и Швейцарии (17 июня), сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.