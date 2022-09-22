Миллионный масштаб. Ростовская область вошла в Топ-5 регионов по строительству жилья

Ростовская область стала одним из пяти регионов, где в первом полугодии объем введенного жилья превысил миллион квадратных метров, сообщили в Росстате. При этом глава региона Василий Голубев подчеркивает, что акцент нужно делать не только на объеме, но и на комфортности возводимого жилья. Выступая накануне Дня строителя, он призвал чиновников и руководителей профильных компаний работать «с расчетом на детей и внуков», ведь в конечном итоге качество жизни начинает определяться с того, в каком доме живет человек.

В прошлом году на Дону было построено и сдано в эксплуатацию свыше 2,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщает «Российская газета». За последние пять лет эта цифра превысила 11 миллионов, а объем работ строительных организаций Дона составил 760 миллиардов рублей (из них только в 2017-м году — более 161 миллиарда). Конечно, отчасти эти объемы были обеспечены крупными инфраструктурными проектами: строительством международного аэропорта Платов (кстати, единственный аэропорт такого масштаба, построенный в России за последние четверть века) или стадионом «Ростов-арена». Но при этом активно разрастаются и новые жилые микрорайоны, которые застраиваются с учетом последних мировых тенденций и требований к качеству жилья.

Выступая перед строителями накануне их профессионального праздника, губернатор Василий Голубев рассказал о той поддержке, которую власти готовы оказывать отрасли, например, о программах поддержки спроса и снижении административных барьеров. Но при этом он отметил, что поддержал инициативу властей Ростова о запрете многоэтажного строительства в историческом центре города.

— Главная наша цель — комфорт и благополучие жителей. Если мы делаем нашу работу не только для себя, но и для будущих поколений, то создавать внутри города с невысокой застройкой многоэтажные свечки — это неправильно. Ведь они дают дополнительную нагрузку на инфраструктуру, — сказал глава региона. — У нас достаточно места, нужно правильно его осваивать и вообще переходить к новым нормативам освоения территории. Нельзя оставлять после себя города, в которых жить некомфортно. Этого не будет.

Большую поддержку отрасли оказывает спрос в рамках государственных проектов. Вот лишь несколько примеров: сейчас в Ростовской области возводится 44 крупных объекта культуры, спорта и образования. По программе комфортного жилья для ветеранов Ростовская область тоже в числе передовиков.

Государство активно выкупает квартиры для детей-сирот. За последние пять лет, например, квартиры получили более шести тысяч детей. И в 2018 году в бюджете запланировано 1,2 миллиарда для покупки жилья 1606 детям, оставшимся без родителей. В рамках программы ликвидации аварийного фонда с 2013 года построено более 100 тысяч квадратных метров, новое комфортное жилье получили семь тысяч жителей.

Впрочем, власти оказывают поддержку не только льготникам, но и вообще всем, кото хочет купить жилье. Уже несколько лет в регионе реализуется программа «Народная ипотека», а с 2019 года льготное ипотечное кредитование граждан позволит им привлекать кредиты под шесть годовых на весь срок кредитования.

— Это будет новый стимул для отрасли домостроения и для жителей региона,- сказал Василий Голубев.

Поздравляя строителей с грядущим профессиональным праздником, он поблагодарил их за работу и вручил лучшим представителям индустрии областные награды.