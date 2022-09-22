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Регионы > Ростов-на-Дону

Разбор завалов. В Ростовской области из-за взрыва в жилом доме погиб человек

14 января, 10:15
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В девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Разрушены два этажа, повреждены четыре квартиры, один человек погиб.

Сообщение о том, что в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Шахты, Хабарова, д. 16, поступило в дежурную часть МЧС в 6:18 по московскому времени 14 января, сообщается на сайте регионального ведомства. По предварительной информации, взрыв произошел на девятом этаже. Дом примыкает к пятиэтажке. Как передает ТАСС, повреждены четыре квартиры — две на девятом этаже и две — на восьмом.

Из-под завалов спасены восемь человек, рассказал агентству источник в экстренных службах. В их числе — мать с двухлетним ребенком, сообщает РИА «Новости».

В оперативном штабе уточнили, что семь человек из проживавших в разрушенных квартирах из них спасены, один погиб. По предварительным данным, жертвой ЧП стала одна женщина, отмечает «Эхо Москвы» со ссылкой на МЧС.

Всего в доме 72 квартиры. Для его жителей развернут пункт временного размещения, из дома эвакуированы 140 человек. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. В них задействованы почти 120 человек и 35 единиц техники.

Под завалами жилого дома обнаружены два человека, сейчас спасатели извлекают их, сообщил ТАСС источник с места трагедии. Пока остается неизвестной судьба пяти человек, в том числе одного ребенка.

К дому, где произошел взрыв, прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона. «Он [губернатор] на месте, слушает доклады всех оперативных служб», — рассказали в пресс-службе.

«Минуты тишины и анализ обстановки показывают, что под завалами есть живые люди. Проводятся работы по их обнаружению и деблокированию», — рассказали в оперативном штабе «Дождю».

Специалисты исследуют несущие стены — после взрыва по седьмому этажу пошли трещины. Пожара нет. Энергетики обесточили дом. В штабе по ликвидации ЧП основной версией трагедии называют взрыв бытового газа.

«По информации, которую только что доложили представители МЧС, всего в этих квартирах, пострадавших от взрыва, находились 13 человек», — цитирует Голубева ТАСС. Глава региона добавил, что одна жительница дома, по предварительным данным, почувствовала утечку газа.

«Это взрыв бытового газа, совершенно точно. Якобы в одной из квартир женщина почувствовала утечку газа, собиралась обратиться в соответствующие [органы]», — пояснил он.

В больнице находятся два человека — отец и ребенок. По словам главы региона, угрозы их жизни нет, сообщает РИА «Новости». По данным Минздрава, пяти пострадавшим оказали амбулаторную помощь.

Кирпичный дом, в котором произошел взрыв газа, построили в 1993 году. Город Шахты находится в западной части Ростовской области в 66 километрах к северу от Ростова-на-Дону. Является третьим по численности населения в области — в нем живут более 235 тысяч человек.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП, сообщается на сайте СК РФ. Работу опытных следователей и следователей-криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В Шахты отправили мобильный комплекс «Стрела» для обследования прочностных характеристик жилого дома, в котором произошел взрыв. Эвакуированных жильцов разместили в школе неподалеку от дома.

Взрыв в доме в Шахтах — второй серьезный инцидент с бытовым газом за последние две недели. Днем 31 декабря 2018 года подобная трагедия произошла в Магнитогорске. Там жертвами обрушения подъезда стали 39 человек.

Автор

Олег Корин

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