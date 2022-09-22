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Регионы > Рязань

Резерв здоровья. Власти Рязанской области пообещали развивать массовый спорт

20 декабря, 13:33
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Власти Рязанской области сделают все для развития массового спорта в регионе, заявил на встрече со спортсменами, победителями и призерами чемпионатов, первенств мира и Европы по дзюдо и их тренерами губернатор региона Николай Любимов.

Приветствуя собравшихся, Любимов отметил, что в настоящее время президент России Владимир Путин поставил серьезные задачи по развитию физической культуры и спорта, как профессионального, так и массового.

«Я как губернатор должен сделать все, чтобы эти задачи были выполнены», – сказал Любимов.

Он отметил, что в ближайшее время в регионе откроется Академия единоборств, где будет проходить подготовка спортивного резерва по дзюдо, самбо, тхэквондо, спортивной борьбе и боксу, передает РИА Новости. Продолжится также работа по укреплению инфраструктуры для занятий массовым спортом.

«Всем известно, что именно со школьных площадок, спортивных небольших залов начинаются первые шаги в большой спорт. Уверен, что юные спортсмены будут равняться на вас, будут стараться превзойти ваши достижения, и Рязанская область еще не раз прозвучит на мировых спортивных аренах как передовой регион, воспитывающий чемпионов», – сказал Любимов.

Губернатор поблагодарил спортсменов и тренеров за их труд и успехи, и вручил им награды Рязанской области.

Автор

Олег Корин

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